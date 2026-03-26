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屏東內埔農家賣產銷藍莓…產地、地址都錯 警查證是詐騙

聯合報／ 記者潘奕言／屏東即時報導

網路詐騙什麼都賣，什麼都不奇怪。有網友在Threads上發現有人PO文，屏東縣內埔鄉有農家販售藍莓，覺得怪怪的，表示內埔不產藍莓，一查地址也是造假，連忙報案。警方查證後證實轄區並無相關種植或販售業者，訊息為詐騙手法，請民眾提高警覺。

該PO文指出「爸媽一輩子顧藍莓，第一次嘗試用脆，希望不會讓我失望。今年豐收滯銷，滿園水嫩藍莓，即將爛在枝頭。無農藥、自然熟甜，屏東縣農埔鄉龍潭村中正路2段139號，一箱5斤150元可寄送，農家拜託幫忙。」

網友看了覺得怪怪的，不但一查沒有這個地址，也有人回應「老家內埔人，看到種藍莓覺得匪夷所思，氣候完全不對」，連忙報警。警方表示，查證後轄區並無藍莓相關種植或販售業者，訊息為詐騙手法，請民眾提高警覺；目前尚未接到有民眾被詐的報案。

警方呼籲，民眾網路購物務必確認賣家資訊及商品來源，切勿因價格低廉而輕信下單，亦要避免私下匯款，以免受騙上當。若發現可疑情形或疑似詐騙案件，請立即撥打165反詐騙專線或110報案查證。

藍莓。圖／本報資料照片
藍莓。圖／本報資料照片

Threads上PO文屏東縣內埔鄉有農家販售藍莓，警方查證後證後為詐騙手法。記者潘奕言／翻攝
Threads上PO文屏東縣內埔鄉有農家販售藍莓，警方查證後證後為詐騙手法。記者潘奕言／翻攝

網路購物 屏東縣

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