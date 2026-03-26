別被假名人、假官員騙了 政府機關首長不會教你買股票、幫你查金流

詐騙集團花招百出，除了民間的名人外，連金管會銀行局長童振彰也成了被冒名的受害者。金管會近日接獲警方通報，有不法份子假冒銀行局長名義，在臉書、LINE 或IG上，向民眾推薦商品，或誆稱可以協助查察金流。金管會鄭重澄清，政府機關首長絕對不會透過社群媒體要求民眾匯款、投資，更不會私下推薦任何金融商品，甚或幫忙查金流。

金管會提出下列三點說明：首先是政府機關首長「不報牌、不帶貨」、官網「不私訊」。金管會表示，詐騙集團經常利用民眾對政府機關的信任，將官網上的首長照片，透過AI工具竄改成投資教學影片或對話。

金管會提醒民眾，若在網路看到以機關首長名義推薦特定商品，甚或私訊邀請加入投資或團購群組，或標榜「穩賺不賠」、「內線消息」或「低風險高報酬」，或要求民眾將款項匯入不明個人帳戶，或是宣稱會幫你查金流。上述三種情況都是詐騙。

其次，為守護民眾財產安全，金管會已串聯全國金融機構與執法機關，強化以下三大金融防禦網：包括金融從業人員積極強化臨櫃關懷，114年攔阻件數14264件，攔阻金額新台幣112億元；近3年已攔阻超過290億元。另外，金融機構發現疑似涉及詐騙之帳戶或交易時，主動通知檢察或警察機關，有利於及早偵查與阻斷不法。最後金融機構強化疑似涉及詐欺帳戶之監測與控管，自114年11月起，警示帳戶數已持續呈現負成長。

第三，金管會呼籲民眾注意資訊內容的真實性，並掌握「三不會」要訣：「不會」主動聯繫民眾協助處理金融帳戶問題；「不會」管制或凍結民眾金融帳戶；「不會」要求民眾繳納保證金、扣押金、風控金、驗證金、滯留金等款項。如有疑問，要馬上撥打「165」警政署防範詐騙專線，查證是否為詐騙集團犯罪手法，或可撥打金管會電話(02)8968-0899查詢是否為冒用金管會名義。