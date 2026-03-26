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詐團偽造「金管會官印」騙被害人繳稅 退休公務員多年老本被騙光

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

詐騙集團冒用「金管會」名義偽造假公文，誆稱不預繳稅款就別想提領獲利，詐騙金額逾3千萬元，其中一名退休公務員上當，800萬元退休金被騙光，刑事局南部打擊犯罪中心獲報發動多波掃蕩，追查負責洗錢的38歲蕭姓假幣商，蕭男衣櫃起出1300多萬元贓款，全案依詐欺、洗錢防制法偵辦。

檢警調查，該詐騙集團透過Facebook投放假投資廣告，誘使受害者下載APP操作股票。為了讓騙局更真實，還針對群組每位投資者打造「專屬公告」，假冒金管會名義發公文，並寫有被害人姓名，任對方信以為真。

一名退休公務員加入群組後想要出金，卻落入詐團陷阱，被「假公文」騙得團團轉，以為依據金管會規定要補稅30%才能領錢，先後匯出辛苦存下的800萬元退休金，直到存款歸零才驚覺這是一場空。

專案小組分析165反詐騙平台數據，鎖定該團在台灣洗錢的網路，自去年6月起展開掃蕩，第一波先逮獲22名負責取款的底層車手，隨後根據通訊軟體與監視器畫面向上溯源，逮到負責統整贓款、27歲的第二層「收水手」藍姓男子。

檢警認為藍男上面另有其他要角，進一步追查鎖定位居第三層的蕭姓假幣商，去年12月成功緝獲藍、蕭等2嫌到案，並在蕭男住處查獲1354萬元現金。

檢警調查，蕭男負責將車手取得的贓款轉購虛擬貨幣，之後再「回水」至柬埔寨境內的詐欺機房進行洗錢，全案依違反刑法詐欺罪、洗錢防制法及組織犯罪防制條例移送高雄地檢署偵辦。

詐騙集團偽造金管會公文，讓被害人誤以為要繳稅才能出金，前後騙得逾3000萬元。讀者提供
詐騙集團偽造金管會公文，讓被害人誤以為要繳稅才能出金，前後騙得逾3000萬元。讀者提供

蕭嫌位於高雄苓雅區的住處，搜出翻出重達數十公斤、總額高達1354萬餘元現金。讀者提供
蕭嫌位於高雄苓雅區的住處，搜出翻出重達數十公斤、總額高達1354萬餘元現金。讀者提供

被害人 退休金 洗錢 金管會 詐騙

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