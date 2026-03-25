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串聯金流、幣流、行為情資 遠銀攜手高檢署首創虛幣偵查共享架構

經濟日報／ 記者葉佳華／台北即時報導

遠東商銀25日與台灣高等檢察署共同舉辦合作意向書（MOU）簽署記者會，宣布雙方攜手推動以「鏈金並行、跨域聯防、情資共享、全面反詐」為核心的合作架構，透過串聯銀行金流、虛擬資產幣流及跨平台行為樣態，建立台灣虛擬資產反詐治理與司法偵查合作的新典範。

此次MOU簽署，象徵台灣在虛擬資產反詐治理上，正式從單點監控、個案應處，走向跨域聯防、體系協作與情報共享的新階段。將原本分散於銀行端、虛擬資產服務提供（VASP）端及跨平台間的異質資訊加以整合，轉化為可供司法偵查使用、追溯、串聯的高價值情資。

遠東商銀表示，此次合作具備四大亮點。首先，遠東商銀掌握全台超過95%虛擬資產出入金流，具備市場級視角與整體生態圈觀測能力，不再受限於單一平台資訊，有助於更完整辨識異常風險與詐欺模式。第二，遠東商銀整合金流、幣流及客戶行為三類資料，已建構全台唯一的虛幣跨域情資樞紐，可從多源資料中整理出具司法偵辦價值的關鍵線索。

第三，透過與多家VASP建構聯防機制，一旦發現異常風險，除可快速預警外，也可即時管制銀行帳戶或交易所錢包，爭取攔阻詐騙黃金時間、降低民眾財損。第四，遠東商銀透過專屬分析模型，將跨平台跳點、資金集中、群組資金路徑等大量複雜異常樣態，轉化為具司法偵辦價值的情報，建立從前端辨識到後端偵查的直鏈支援能力。

遠東商銀董事長周添財表示，詐騙防制唯有建立跨域聯防、即時共享、前端阻斷的合作架構，才能真正回應新型態犯罪的挑戰。

高檢署檢察長張斗輝則表示，偵辦虛擬資產案件，需要的不只是單點資料，而是能支撐整體判讀的跨域情資，此次與遠東商銀合作，將建立更有效率的情資共享與調查支援架構，使檢警調等偵查機關能在合法、合規的基礎上，更迅速掌握資金流向、異常模式及平台間關聯，強化犯罪研判與案件串聯效能。

遠東商銀25日與台灣高等檢察署共同舉辦合作意向書簽署記者會，圖左為台灣高等檢察署檢察長張斗輝、右為遠東商銀董事長周添財。記者葉佳華／攝影
遠東商銀25日與台灣高等檢察署共同舉辦合作意向書簽署記者會，圖左為台灣高等檢察署檢察長張斗輝、右為遠東商銀董事長周添財。記者葉佳華／攝影

詐騙 MOU 遠東商銀

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