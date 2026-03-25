遠東商銀攜手高檢署 首創虛幣跨域偵查共享架構

面對詐騙集團藉虛擬資產、跨平台跳轉及多層錢包移轉等手法規避犯罪追查，傳統針對單一帳戶或單一平台進行監控與查緝的模式，已難以因應新型態犯罪樣態。遠東商銀25日與台灣高等檢察署共同舉辦合作意向書（MOU）簽署記者會，正式宣布攜手推動以「鏈金並行、跨域聯防、情資共享、全面反詐」為核心的合作架構，透過串聯銀行金流、虛擬資產幣流及跨平台行為樣態，建立台灣虛擬資產反詐治理與司法偵查合作的新典範。

這次MOU簽署象徵台灣在虛擬資產反詐治理上，正式從單點監控、個案應處，走向跨域聯防、體系協作與情報共享的新階段。將原本分散於銀行端、虛擬資產服務提供（VASP）端及跨平台間的異質資訊加以整合，轉化為可供司法偵查使用、追溯、串聯的高價值情資。

透過公私部門協力建立常態化情資共享與風險研判機制，不僅有助於及早掌握虛擬資產詐騙異常情狀，也能強化偵查單位對犯罪鏈結、資金流向及行為樣態的整體判讀能力，提升案件串聯與偵辦效率。

遠東商銀表示，此次合作具備四大亮點。首先，遠東商銀掌握全台超過95%虛擬資產出入金流，具備市場級視角與整體生態圈觀測能力，不再受限於單一平台資訊，有助於更完整辨識異常風險與詐欺模式。

第二，遠東商銀整合金流、幣流及客戶行為三類資料，已建構全台唯一的虛幣跨域情資樞紐，可從多源資料中整理出具司法偵辦價值的關鍵線索。

第三，透過與多家VASP建構聯防機制，一旦發現異常風險，除可快速預警外，也可即時管制銀行帳戶或交易所錢包，爭取攔阻詐騙黃金時間、降低民眾財損。

第四，遠東商銀透過專屬分析模型，將跨平台跳點、資金集中、群組資金路徑等大量複雜異常樣態，轉化為具司法偵辦價值的情報，建立從前端辨識到後端偵查的直鏈支援能力。

遠東商銀董事長周添財表示，詐騙防制不能繼續停留在各自為戰的階段，唯有建立跨域聯防、即時共享、前端阻斷的合作架構，才能真正回應新型態犯罪的挑戰。遠東商銀將持續藉由金融專業、科技能力與產業協作經驗，與司法機關共同打造更完整的社會防詐韌性。

高檢署檢察長張斗輝表示，虛擬資產案件的偵辦，需要的不只是單點資料，而是能支撐整體判讀的跨域情資，此次與遠東商銀合作，建立更有效率的情資共享與調查支援架構，使檢警調等偵查機關能在合法、合規的基礎上，更迅速掌握資金流向、異常模式及平台間關聯，強化犯罪研判與案件串聯效能。

受邀出席記者會的法務部部長鄭銘謙指出，反詐不只是執法問題，更是治理能力的展現。唯有制度化情資共享、科技化分析支援，以及公私協力聯防，才能有效提升整體社會對新型態犯罪的防制能力。此次高檢署與遠東商銀共同建立虛擬資產跨域反詐偵查共享架構，不僅具有前瞻性，也對台灣未來因應虛擬資產詐欺犯罪具有指標意義。