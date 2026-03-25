新北女投資遭詐2千萬詐團還要討800萬 樹林警埋伏逮4嫌

新北市50歲邱姓婦人日前誤信網路廣告，陸續面交2000萬元投資。但近期對方又要求需繳800萬元才能領取獲利，邱婦發現遭詐報警。樹林警獲報要邱婦佯裝與對方面交，昨午趁面交時逮捕31歲蘇男、22歲陳男及潘、吳2名監控手，訊後依詐欺罪嫌送辦。

據了解，住在樹林區的邱姓婦人，去年12月在臉書看到投資廣告，邱婦加入後陸續面交逾2000萬元進行投資。但邱婦欲獲利了結時，對方卻用各種理由推託。日前對方又表示邱婦抽中股票，但需繳800萬才能領取，邱婦察覺有異，報警詢問後才知受騙。

樹林警獲報後，發現詐團仍持續聯繫邱婦約定面交，旋即部署誘捕行動，與詐團約定昨天下午面交，埋伏警員趁蘇姓車手出面取款時當場將他逮捕，隨後循線於三峽及樹林一帶拘捕陳姓車手頭，及負責監控的23歲潘男、36歲吳男，詢後依詐欺罪嫌將陳男等 4 人移送法辦，並持續溯源追查有無其他民眾受害。

警員拔槍喝令詐團車手下車受檢。記者黃子騰／翻攝

警方查扣現金及車手使用的手機。記者黃子騰／翻攝