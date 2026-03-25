快訊

飼主給貓亂取名「走丟後成全社區笑柄」找到後還被保全碎念：注意一下形象

多頭強力回擊！台股收盤上漲826點收33,439點 台積電上漲35元

小確幸升級！115年1-2月期統一發票今開獎 千萬特別獎號「87510041」

聽新聞
0:00 / 0:00

新北女投資遭詐2千萬詐團還要討800萬 樹林警埋伏逮4嫌

聯合報／ 記者黃子騰蔣永佑／新北即時報導

新北市50歲邱姓婦人日前誤信網路廣告，陸續面交2000萬元投資。但近期對方又要求需繳800萬元才能領取獲利，邱婦發現遭詐報警。樹林警獲報要邱婦佯裝與對方面交，昨午趁面交時逮捕31歲蘇男、22歲陳男及潘、吳2名監控手，訊後依詐欺罪嫌送辦。

據了解，住在樹林區的邱姓婦人，去年12月在臉書看到投資廣告，邱婦加入後陸續面交逾2000萬元進行投資。但邱婦欲獲利了結時，對方卻用各種理由推託。日前對方又表示邱婦抽中股票，但需繳800萬才能領取，邱婦察覺有異，報警詢問後才知受騙。

樹林警獲報後，發現詐團仍持續聯繫邱婦約定面交，旋即部署誘捕行動，與詐團約定昨天下午面交，埋伏警員趁蘇姓車手出面取款時當場將他逮捕，隨後循線於三峽及樹林一帶拘捕陳姓車手頭，及負責監控的23歲潘男、36歲吳男，詢後依詐欺罪嫌將陳男等 4 人移送法辦，並持續溯源追查有無其他民眾受害。

警員拔槍喝令詐團車手下車受檢。記者黃子騰／翻攝
警員拔槍喝令詐團車手下車受檢。記者黃子騰／翻攝

警方查扣現金及車手使用的手機。記者黃子騰／翻攝
警方查扣現金及車手使用的手機。記者黃子騰／翻攝

警方在三峽、樹林一帶逮捕車手頭及監控手。記者黃子騰／翻攝
警方在三峽、樹林一帶逮捕車手頭及監控手。記者黃子騰／翻攝

詐團

延伸閱讀

來台夢碎！2泰女遭強扣護照餵藥賣淫 桃園檢警逮9人求重刑

「中油最貪執行長」徐漢台東落網 逃亡6天賠掉500萬元

彰化82歲老翁被騙投資股票 幸被攔阻保住百萬老本

影／全國首例！前工程師竊取千筆市話給詐團申辦LINE帳號 無辜住戶被移送

相關新聞

新北女投資遭詐2千萬詐團還要討800萬 樹林警埋伏逮4嫌

新北市50歲邱姓婦人日前誤信網路廣告，陸續面交2000萬元投資。但近期對方又要求需繳800萬元才能領取獲利，邱婦發現遭詐報警。樹林警獲報要邱婦佯裝與對方面交，昨午趁面交時逮捕31歲蘇男、22歲陳男及潘、吳2名監控手，訊後依詐欺罪嫌送辦。

防戰亂急領50萬元放家裡？彰化婦人被騙硬掰理由被拆穿

彰化市劉姓婦人中了「假交友詐騙」圈套，到銀行欲提領50萬元時，行員通知警方到場勸阻，她以詐騙集團傳授的說詞應對，甚至搬出國際因戰爭情勢不穩，擔心存款被凍結，想領出來放在家裡，員警見招拆拆，她才打消提領念頭。

18歲女大生與帥男網友約見面...遭要求5萬出場費 不付就處理家人

18歲陳姓女大生日前在交友軟體認識帥氣男網友，相談甚歡，昨天相約見面，對方卻聲稱見面要提供出場費作為保證金，之後會歸還；陳女感到為難，對方傳訊恐嚇要找流氓處理家人，讓陳女前往超商配合購買5萬元點數。所幸店員察覺有異通報警方，員警立即到場攔阻。

密醫猖獗！醫美詐騙多 衛福部考慮公布收費區間

高雄橋頭地檢署偵辦一起醫美詐團，不肖業者設立流動式工作室，使用中國山寨版醫療儀器，並低價促銷玻尿酸、肉毒等醫美療程。衛福部醫事司副司長劉玉菁表示，嫌犯已遭密醫罪起訴，另研議各縣市衛生局公開核定醫美收費項目及費用訊息，供消費者參考。

網購杜拜巧克力要認證銀行帳戶？ 9人遭詐騙轉帳110萬

「杜拜巧克力」近期引發搶購熱潮，詐騙集團上網販售不出貨，以各種認證名義騙買家轉帳，刑事局統計本月4日起已受理9件、財損共110萬元，其中1人被騙60萬元最多，提醒民眾提高警覺。

杜拜巧克力成詐團行騙陷阱 刑事局：3週有9人受害

甜點「杜拜巧克力」近來掀搶購風潮，刑事局今天表示，詐騙集團搭此熱潮行騙，3週就有9人受害，其中1人財損逾60萬元，目前詐...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。