快訊

飼主給貓亂取名「走丟後成全社區笑柄」找到後還被保全碎念：注意一下形象

多頭強力回擊！台股收盤上漲826點收33,439點 台積電上漲35元

小確幸升級！115年1-2月期統一發票今開獎 千萬特別獎號「87510041」

聽新聞
0:00 / 0:00

防戰亂急領50萬元放家裡？彰化婦人被騙硬掰理由被拆穿

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導

彰化市劉姓婦人中了「假交友詐騙」圈套，到銀行欲提領50萬元時，行員通知警方到場勸阻，她以詐騙集團傳授的說詞應對，甚至搬出國際因戰爭情勢不穩，擔心存款被凍結，想領出來放在家裡，員警見招拆拆，她才打消提領念頭。

彰化警分局民族路派出所長何政哲與警員張高苑日前接獲銀行通報，稱有一名女子欲提領50萬現金，疑為詐騙，請求到場處理。員警到場時，劉婦一開始表示，領款是為了償還貸款，但當警方告知目前多數銀行都提供轉帳清償服務，才戮破她的說詞。

不料，劉姓婦人隨即改口稱，近期因美伊戰爭，期國際局勢不穩，擔心台灣可能受地緣政治影響發生戰爭，銀行存款恐遭凍結，因此才決定將現金領出來，放在家裡比較保險。

員警除認為她的說詞前後矛盾，理由不合常理外，進一步觀察發現劉婦在警方處理過程中，頻繁透過通訊軟體LINE與不明人士聯繫，神情顯得緊張，且刻意迴避對話內容。員警再追問後，她僅透露對方為「女兒的男性友人」，雙方從未見面，僅透過網路保持聯繫。

員警因此研判劉姓婦人被「假交友詐騙」手法所騙，隨即向她說明相關案例與詐騙模式，並提醒她切勿輕信未曾謀面的網友，尤其當對方涉及金錢往來或要求提領、匯款時，更應提高警覺，劉婦最後才打消提款念頭，成功守住積蓄。

彰化警分局呼籲，民眾進行網路交友時務必保持警惕，遇有可疑情形可撥打165反詐騙專線查證，以免落入詐騙陷阱，造成財產損失。

彰化市劉姓婦人中了「假交友詐騙」圈套，到銀行欲提領50萬元時，員警到場處理，搬出國際因戰爭情勢不穩，擔心存款被凍結的理由，經員警勸說後，她才打消提領念頭。記者劉明岩／攝影
彰化市劉姓婦人中了「假交友詐騙」圈套，到銀行欲提領50萬元時，員警到場處理，搬出國際因戰爭情勢不穩，擔心存款被凍結的理由，經員警勸說後，她才打消提領念頭。記者劉明岩／攝影

詐騙集團 地緣政治

延伸閱讀

網購杜拜巧克力要認證銀行帳戶？ 9人遭詐騙轉帳110萬

搶買杜拜巧克力竟是詐騙 她匯款看「1關鍵」識破

彰化82歲老翁被騙投資股票 幸被攔阻保住百萬老本

新屋7旬婦倒臥田間！員警、里長緊急救援

相關新聞

新北女投資遭詐2千萬詐團還要討800萬 樹林警埋伏逮4嫌

新北市50歲邱姓婦人日前誤信網路廣告，陸續面交2000萬元投資。但近期對方又要求需繳800萬元才能領取獲利，邱婦發現遭詐報警。樹林警獲報要邱婦佯裝與對方面交，昨午趁面交時逮捕31歲蘇男、22歲陳男及潘、吳2名監控手，訊後依詐欺罪嫌送辦。

防戰亂急領50萬元放家裡？彰化婦人被騙硬掰理由被拆穿

彰化市劉姓婦人中了「假交友詐騙」圈套，到銀行欲提領50萬元時，行員通知警方到場勸阻，她以詐騙集團傳授的說詞應對，甚至搬出國際因戰爭情勢不穩，擔心存款被凍結，想領出來放在家裡，員警見招拆拆，她才打消提領念頭。

18歲女大生與帥男網友約見面...遭要求5萬出場費 不付就處理家人

18歲陳姓女大生日前在交友軟體認識帥氣男網友，相談甚歡，昨天相約見面，對方卻聲稱見面要提供出場費作為保證金，之後會歸還；陳女感到為難，對方傳訊恐嚇要找流氓處理家人，讓陳女前往超商配合購買5萬元點數。所幸店員察覺有異通報警方，員警立即到場攔阻。

密醫猖獗！醫美詐騙多 衛福部考慮公布收費區間

高雄橋頭地檢署偵辦一起醫美詐團，不肖業者設立流動式工作室，使用中國山寨版醫療儀器，並低價促銷玻尿酸、肉毒等醫美療程。衛福部醫事司副司長劉玉菁表示，嫌犯已遭密醫罪起訴，另研議各縣市衛生局公開核定醫美收費項目及費用訊息，供消費者參考。

網購杜拜巧克力要認證銀行帳戶？ 9人遭詐騙轉帳110萬

「杜拜巧克力」近期引發搶購熱潮，詐騙集團上網販售不出貨，以各種認證名義騙買家轉帳，刑事局統計本月4日起已受理9件、財損共110萬元，其中1人被騙60萬元最多，提醒民眾提高警覺。

杜拜巧克力成詐團行騙陷阱 刑事局：3週有9人受害

甜點「杜拜巧克力」近來掀搶購風潮，刑事局今天表示，詐騙集團搭此熱潮行騙，3週就有9人受害，其中1人財損逾60萬元，目前詐...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。