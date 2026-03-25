防戰亂急領50萬元放家裡？彰化婦人被騙硬掰理由被拆穿

彰化市劉姓婦人中了「假交友詐騙」圈套，到銀行欲提領50萬元時，行員通知警方到場勸阻，她以詐騙集團傳授的說詞應對，甚至搬出國際因戰爭情勢不穩，擔心存款被凍結，想領出來放在家裡，員警見招拆拆，她才打消提領念頭。

彰化警分局民族路派出所長何政哲與警員張高苑日前接獲銀行通報，稱有一名女子欲提領50萬現金，疑為詐騙，請求到場處理。員警到場時，劉婦一開始表示，領款是為了償還貸款，但當警方告知目前多數銀行都提供轉帳清償服務，才戮破她的說詞。

不料，劉姓婦人隨即改口稱，近期因美伊戰爭，期國際局勢不穩，擔心台灣可能受地緣政治影響發生戰爭，銀行存款恐遭凍結，因此才決定將現金領出來，放在家裡比較保險。

員警除認為她的說詞前後矛盾，理由不合常理外，進一步觀察發現劉婦在警方處理過程中，頻繁透過通訊軟體LINE與不明人士聯繫，神情顯得緊張，且刻意迴避對話內容。員警再追問後，她僅透露對方為「女兒的男性友人」，雙方從未見面，僅透過網路保持聯繫。

員警因此研判劉姓婦人被「假交友詐騙」手法所騙，隨即向她說明相關案例與詐騙模式，並提醒她切勿輕信未曾謀面的網友，尤其當對方涉及金錢往來或要求提領、匯款時，更應提高警覺，劉婦最後才打消提款念頭，成功守住積蓄。

彰化警分局呼籲，民眾進行網路交友時務必保持警惕，遇有可疑情形可撥打165反詐騙專線查證，以免落入詐騙陷阱，造成財產損失。