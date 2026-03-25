18歲女大生與帥男網友約見面...遭要求5萬出場費 不付就處理家人

18歲陳姓女大生日前在交友軟體認識帥氣男網友，相談甚歡，昨天相約見面，對方卻聲稱見面要提供出場費作為保證金，之後會歸還；陳女感到為難，對方傳訊恐嚇要找流氓處理家人，讓陳女前往超商配合購買5萬元點數。所幸店員察覺有異通報警方，員警立即到場攔阻。

台南市警第二分局民權派出所昨天傍晚5時許獲報，有一名女學生在中西區民族路2段的便利超商，想要購買面額5萬元的APP STORE點數；由於購買金額較大，且女學生神色慌張、不斷查看手機訊息，店員察覺有異，通報警方，所長何家慶、警員吳佳霖、施坤男迅速趕往。

經警方詢問，陳姓女大生表示日前透過交友軟體「Tinder」認識1名照片十分帥氣的男網友，雙方相談甚歡，轉往通訊軟體Line聯繫並相約見面；但對方以「確認身分」、「繳交見面保證金」及「回報經理」等理由，要求陳女先購買5萬元點數支付，陳女因社會經驗尚淺，半信半疑。

當陳女猶豫不決，對方竟傳訊恐嚇若不從「會找流氓處理其家人」，讓陳女心生畏懼，前往超商要依指示操作；員警聽聞後，指出這是典型的「假交友真詐財」詐騙套路，詐騙集團常利用帥哥美女照片吸引被害人，再以保證金或言詞恐嚇施壓，目的就是為了騙取點數。

在警方的案例分析與安撫下，陳女才驚覺落入圈套，感謝員警與店員的協助阻攔，保住她作為求學生活所用的積蓄；分局長施衣峯呼籲，網路交友充滿陷阱，詐騙集團常假借見面為由要求購買點數，且絕對會伴隨恐嚇言行來威脅被害人就範，只要要求購買點數或轉帳，百分之百是詐騙。