密醫猖獗！醫美詐騙多 衛福部考慮公布收費區間

密醫集團進口仿冒的醫美儀器，在工作室違法替患者施作療程。圖／讀者提供

高雄橋頭地檢署偵辦一起醫美詐團，不肖業者設立流動式工作室，使用中國山寨版醫療儀器，並低價促銷玻尿酸、肉毒等醫美療程。衛福部醫事司副司長劉玉菁表示，嫌犯已遭密醫罪起訴，另研議各縣市衛生局公開核定醫美收費項目及費用訊息，供消費者參考。

劉玉菁指出，這類醫美詐團多以非法管道輸入藥品、醫療器材，再假冒合法醫師，推出低價療程，吸引消費者，涉及多重違法。衛福部已責成食藥署與海關、地方衛生局建立合作機制，從源頭加強查緝，盡量阻絕非法醫材與藥品流入國內。

此外，衛福部官網設有美容醫學資訊查詢專區，公開揭露相關資訊，供消費者查詢合法的執行醫美的機構名稱、醫師姓名等。劉玉菁表示，目前全國已有數百家醫療機構完成登錄，相關資料持續更新中。

為確保醫美品質，衛福部昨正式公布第一階段核准特定醫美手術醫療機構，經過嚴格審核後，共核准四三五家醫療院所，以台北市一五一家最多，其次為台中市八十九家、高雄市六十二家，准予執行臉部削骨、其他部位削骨、中臉部及全臉部拉皮、抽脂（大量）、腹部整形、鼻整形、隆乳手術、生殖器整形，以及其他經中央主管機關公告指定手術。

國內醫美市場紊亂，價格不透明、各診所價差巨大，對此，劉玉菁表示，現行醫療法規要求醫美診所需向地方衛生局申報收費標準，雖然醫療行為較難有統一的公定價，但費用資訊需公開透明。未來將進一步要求各縣市提供官方核定的各項療程收費範圍，讓民眾能有具體的比價參考。

消費者該如何自保？劉玉菁提醒，社團、社群等平台常見醫美招攬廣告，如網站或影片未揭露醫療機構名稱及地址、執業醫師姓名，或強調療程特別便宜，甚至提供「到府施打玻尿酸」等服務，就應提高警覺，不要上當，並向衛福部、地方衛生局檢舉。

劉玉菁指出，無論藥品或醫療器材，皆需取得衛福部核發許可證，消費者務必明確辨識，並選擇合法登記的醫療機構接受醫美療程及手術。若使用非法管道進口藥品，一旦發生不良反應，將無法適用藥害救濟制度，風險極高。