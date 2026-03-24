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網購杜拜巧克力要認證銀行帳戶？ 9人遭詐騙轉帳110萬

聯合報／ 記者李奕昕／台北即時報導

「杜拜巧克力」近期引發搶購熱潮，詐騙集團上網販售不出貨，以各種認證名義騙買家轉帳，刑事局統計本月4日起已受理9件、財損共110萬元，其中1人被騙60萬元最多，提醒民眾提高警覺。

警方調查，李姓女子在Threads上看到販售杜拜巧克力Q餅的貼文，加LINE表示想購買1盒，詐團傳送中華救助總會的銀行帳戶供轉帳，她以網路銀行轉帳購買巧克力款項260元，發現收款人戶名顯示「○華救助總○」。

詐團又傳送假冒「7-ELEVEN賣貨便」連結指示下單，李填輸資料後網頁顯示交易失敗，詐團稱因結帳失敗導致其賣場被鎖住，甚至傳來疑似AI生成的「在警局製作筆錄」圖片，威脅已報案，以驗證銀行帳戶為由要求轉帳，李報警及撥打165反詐騙諮詢專線，確認是網路購物詐騙後封鎖對方。

刑事局表示，年輕族群常用的Threads是目前重災區，詐團為取信及確認被害人是否上鉤，傳送公益團體銀行帳號供轉帳，再傳送「7-ELEVEN賣貨便」、「全家好賣+」等交易平台連結，於網頁顯示交易失敗後以驗證為由騙轉帳。

刑事局提醒，民眾應查證連結是否為交易平台官方網址，轉帳時查證收款人戶名，發現可疑立即斷絕聯繫，撥打165反詐騙諮詢專線或110查詢。

詐騙集團上網販售「杜拜巧克力」不出貨，以各種認證名義騙買家轉帳。圖／刑事局提供
詐騙集團上網販售「杜拜巧克力」不出貨，以各種認證名義騙買家轉帳。圖／刑事局提供

詐騙集團上網販售「杜拜巧克力」不出貨，以各種認證名義騙買家轉帳。記者李奕昕／翻攝
詐騙集團上網販售「杜拜巧克力」不出貨，以各種認證名義騙買家轉帳。記者李奕昕／翻攝

詐騙集團上網販售「杜拜巧克力」不出貨，以各種認證名義騙買家轉帳。記者李奕昕／翻攝
詐騙集團上網販售「杜拜巧克力」不出貨，以各種認證名義騙買家轉帳。記者李奕昕／翻攝

網路購物 詐騙集團 詐團

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