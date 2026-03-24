被害人以網銀轉帳260元到指定帳戶，但網銀收款人顯示「○華救助總○」。圖：刑事局提供

近期口感獨特的杜拜巧克力，在社群平台引發全台狂熱及搶購，但詐騙集團也嗅到「商機」，在社群平台上投放一頁式廣告或假扮甜點賣家，後續再搭配「帳號驗證」的話術進行連環詐騙，該手法在短短3周內就有9名因此受害，且清一色都是年輕小資族及社會新鮮人。

詐騙集團傳送疑似AI生成之警局製作筆錄圖片，威脅已向警察備案。圖：刑事局提供

其中一名40歲左右的李姓被害人，日前在Threads上看到販售杜拜巧克力Q餅的貼文，隨即加入對方的LINE帳號表示想購買1盒嚐鮮。詐騙集團傳送賣貨便交易平台的商品連結供下單，被害人以網銀轉帳260元到指定帳戶，但網銀收款人顯示「○華救助總○」，這與一般的收款人迥異，讓她起了疑心。詐騙集團接續佯稱因「結『賬』失敗」導致其賣場遭鎖住，甚至傳送疑似AI生成之警局製作筆錄圖片，威脅已向警察備案，要求其配合假客服進行「帳號驗證」。所幸該被害人機警，立即撥打165反詐騙諮詢專線，確認此為典型假買賣家網購詐騙後隨即封鎖對方，避免後續可能更大的財產損失。

刑事警察局表示，詐騙集團可能會假扮知名咖啡甜點業者在社群平台上誘騙民眾，目前的重災區在於年輕族群愛用的Threads，許多年輕人對於網購詐騙辨識經驗不足，在對方要求「驗證銀行帳號」時不疑有他，甚至有被害人因此前後多次轉帳共60萬餘元，財產損失相當慘重。

刑事警察局提醒，要識別假扮買、賣家的詐騙，除了現在可以在網銀匯款時查證收款人名稱，因為詐騙集團為了要確認對方是否真實受騙，進而提供公益團體的匯款帳號，以進行忠誠度測試；另後續詐騙集團佯稱須「驗證銀行帳號」，幾乎都是傳送偽冒交易平台的釣魚網頁，民眾除切勿點選陌生人傳送的連結外，亦應仔細查證該連結是否確為交易平台的官方網址，且若有「要求匯款到多個不同帳號」的特徵就是詐騙，如過程中產生懷疑應立即切斷與對方之連線，並立即撥打165反詐騙諮詢專線或110查詢，另現行內政部警政署已於「165打詐儀錶板」導入AI智能客服小幫手，整合防詐資料庫提供即時互動諮詢，可依民眾描述情境辨識詐騙風險提供具體處置建議，並具備涉詐網址即時查詢功能，可判斷網站是否具詐騙風險。

本文章來自《桃園電子報》。原文：搶買杜拜巧克力竟是詐騙！她匯款看「1關鍵」識破