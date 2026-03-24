杜拜巧克力成詐團行騙陷阱 刑事局：3週有9人受害

甜點「杜拜巧克力」近來掀搶購風潮，刑事局今天表示，詐騙集團搭此熱潮行騙，3週就有9人受害，其中1人財損逾60萬元，目前詐騙重災區多為年輕族群愛用的脆（Threads）平台。

警政署刑事局下午發布新聞稿表示，口感獨特的「杜拜巧克力」相關商品近期在網路社群平台引發消費者狂熱、搶購，有詐騙集團嗅到「商機」，於社群平台投放一頁式廣告或假扮甜點賣家，再搭配「帳號驗證」話術進行連環詐騙。

1名年約4旬的李姓被害人日前在社群平台脆（Threads）上看到販售杜拜巧克力Q餅的貼文，隨即加入對方LINE帳號欲購買1盒嚐鮮，詐騙集團便傳送超商賣貨便交易平台的商品連結供其下單，李女立即透過網銀轉帳新台幣260元到指定帳戶。

但因網銀收款人顯示為某公益團體的帳戶名，而非一般收款人姓名或公司名，使得李女起疑，但詐騙集團仍佯稱因「結『賬』失敗」導致其賣場遭鎖，甚至還傳送疑用AI生成的警局製作筆錄照片，威脅稱已向警方備案，要求李女配合假客服進行「帳號驗證」。

所幸李女機警便立即撥打165反詐騙諮詢專線，確認此為典型假買賣家網購詐騙手法，便封鎖詐騙集團成員帳號，避免後續可能更大的財產損失。

刑事局說，類似以「杜拜巧克力」為誘因的詐騙手法，在近期短短3週內就有9人因此受害，且清一色都是年輕小資族及社會新鮮人。

刑事局提醒，詐騙集團可能會假扮知名咖啡甜點業者在社群平台上誘騙民眾，目前的重災區在於年輕族群愛用的脆平台，許多年輕人對於網購詐騙辨識經驗不足，在對方要求「驗證銀行帳號」時不疑有他，甚至有被害人因此前後多次轉帳共60萬餘元，財損慘重。

如何識別假扮買、賣家的詐騙，刑事局表示，可先在網銀匯款時查證收款人名稱，因詐騙集團多會先提供公益團體匯款帳號，以進行受害人的忠誠度測試。

另外，後續詐騙集團佯稱須「驗證銀行帳號」時，也會傳送偽冒交易平台的釣魚網頁，切記勿點選陌生人所傳送網路連結外，也應仔細查證該連結是否確為交易平台的官方網址。

刑事局說，若有「要求匯款到多個不同帳號」情形，就是詐騙特徵，交易過程中產生懷疑時應立即切斷與對方連線，並撥打165反詐騙諮詢專線或110查詢，「165打詐儀錶板」也導入AI智能客服小幫手，整合防詐資料庫提供即時互動諮詢。