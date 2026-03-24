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彰化82歲老翁被騙投資股票 幸被攔阻保住百萬老本

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導

彰化市一名82歲老翁透過通訊軟體LINE加入暱稱為「謝金河」的帳號，被誘導投資股票，日前到銀行提領近2萬美金及40萬元現金投資時，行員判斷是投資詐騙，報請員警到場攔阻，才保住約新台幣100萬元的老本。

警方表示，彰化警分局八卦山派出所警員朱玄武、葉國志日前巡邏時，接獲元大銀行彰化分行通報，指有民眾欲臨櫃將帳戶內約40萬元新臺幣及1.9萬元美金全數提領，疑似遭詐騙，員警到場了解後，發現老翁與黃姓妻子都是高齡長者，翁表示，欲提領自己與妻子帳戶內資金投資股票，但無法清楚說明投資管道與交易方式。

警方經檢視他的手機後發現，老翁是透過通訊軟體LINE加入暱稱為「謝金河」的帳號，對方聲稱可指導股票投資，並再引導加入一名自稱「陳芝宣」的女子帳號，要求提領帳戶內外幣及現金投資。

警方當場向夫妻說明，詐騙集團常冒用名人身分在通訊軟體招攬投資，誘騙民眾提領資金後再交付不明對象，這是典型「假投資詐騙」手法。經警方耐心勸說及反詐騙宣導後，夫妻倆才驚覺可能受騙，當場取消提款。由於兩人年事已高，已聯繫其女兒返家多加關懷，避免再遭詐騙。

彰化分局提醒，投資務必透過合法管道，切勿輕信網路或通訊軟體投資群組，若有疑問可撥打165反詐騙專線查證，以保障自身財產安全。

彰化市一名82歲老翁被誘導投資股票，日前到銀行提領近2萬美金及40萬元現金投資時，行員判斷是投資詐騙，報請員警到場攔阻，才保住約新台幣100萬元的老本。圖／警方提供
彰化市一名82歲老翁被誘導投資股票，日前到銀行提領近2萬美金及40萬元現金投資時，行員判斷是投資詐騙，報請員警到場攔阻，才保住約新台幣100萬元的老本。圖／警方提供

詐騙集團 謝金河 股票

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