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張淑芬屢遭詐騙集團冒用 本尊現身籲小心查證「別當個沒知識的人」
最近詐騙手法層出不窮，台積公司經營團隊、創辦人張忠謀及其夫人，台積電慈善基金會董事長張淑芬因名氣響亮，屢遭詐騙集團冒用身份，透露公開臉書帳號及社群媒體粉絲頁或社團，透過訂閱書籍付款方式，進行不法詐財。
張淑芬今日本人現身，在問媒體問及如何處理此事及或透過台積電資安單位出面協助教大家如何防詐。張淑芬率直回應說：「這種事已經層出不窮，連我的朋友都直接打電話給我說，已準備要訂幾本書了！」張淑芬認為這種事，當事人還是得仔細求證，如果連求證都沒有就付錢，那就真的是個沒有智慧的人。
這是張淑芬首次本尊針對詐騙集團冒用她及台積電創辦人張忠謀名字在臉書進行詐騙，公開提醒不要誤信。她也不會對冒用她名字的臉書帳號進行提告。她以平常心看待此事。
不過，台積電發言體系則重申，台積公司經營團隊、創辦人張忠謀及夫人（台積電慈善基金會董事長）張淑芬，皆沒有用個人身份經營任何公開臉書帳號或社群媒體粉絲頁／社團，請大家明鑑不要上當。如有冒用身分情事，本公司亦保留法律追訴權。
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