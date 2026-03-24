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大馬詐騙取簿手領包裹狂抖 超商店員速掃報案QR code桃警秒到場

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導

假觀光來台的馬來西亞籍王姓男子昨天一下機就前往桃園市區指定超商包裹，卻因神情太緊張，拿證件核對領件時，全身上下抖個不停，眼尖店員察覺有異，拿出手機掃一下各店專屬報案QR code，王男包裹才到手，桃園分局景福派出所員警也抵達，當場搜出12張人頭提款卡，依詐欺罪送辦。

桃園分局說明，景福所接獲轄區某家小7超商店員的QR code報案訊息，表示店內有疑似車手的外籍人士，請警方到場協助，員警獲報立刻趕到超商了解狀況，只見馬來西亞籍的王姓男子的確神情緊張，面對詢問也支支吾吾，只說是受人之託來領包裹的。

經盤查發現，王男剛領取的包裹內有12位不明人士的提款卡等物品，確認王男就是詐騙集團派遣到台灣的「取簿手」，專門負責收取人頭帳戶及相關物品，當場將他依法查緝到案，警詢後依詐欺等罪移請偵辦。

桃園分局說，能順利逮到詐騙集團的分子，全仰賴超商店員高度警覺，以及即時通報的QR code神助攻，成功阻斷詐騙犯罪鏈，充分展現警民合作防詐成效；桃園、中壢分局自從於轄區各超商設立各店專屬報案QR code後，迄今各有2起根據超商店員掃QR code逮詐團取簿手或車手的成功案例。

警方呼籲，詐騙集團常利用各種手法收取金融帳戶或包裹，民眾如發現可疑情形，應提高警覺並即時通報警方；如遇疑似詐騙狀況，可立即撥打165反詐騙專線查詢，共同為防詐阻詐盡一份心力。

馬來西亞籍王姓男子（右）昨天一下機就立刻趕到指定超商領包裹，但因太過緊張抖不停，引起店員注意，認為可能是詐騙集團分子，立刻掃報案QR code，轄區桃園警分局景福派出所員警到場盤查，果然起出１２張人頭提款卡，確認是詐團取簿手，當場逮捕送辦。記者陳恩惠／翻攝
馬來西亞籍王姓男子（右）昨天一下機就立刻趕到指定超商領包裹，但因太過緊張抖不停，引起店員注意，認為可能是詐騙集團分子，立刻掃報案QR code，轄區桃園警分局景福派出所員警到場盤查，果然起出１２張人頭提款卡，確認是詐團取簿手，當場逮捕送辦。記者陳恩惠／翻攝

馬來西亞籍王姓男子（右）昨天一下機就立刻趕到指定超商領包裹，但因太過緊張抖不停，引起店員注意，認為可能是詐騙集團分子，立刻掃報案QR code，轄區桃園警分局景福派出所員警到場盤查，果然起出１２張人頭提款卡，確認是詐團取簿手，當場逮捕送辦。記者陳恩惠／翻攝
馬來西亞籍王姓男子（右）昨天一下機就立刻趕到指定超商領包裹，但因太過緊張抖不停，引起店員注意，認為可能是詐騙集團分子，立刻掃報案QR code，轄區桃園警分局景福派出所員警到場盤查，果然起出１２張人頭提款卡，確認是詐團取簿手，當場逮捕送辦。記者陳恩惠／翻攝

馬來西亞籍王姓男子（右）昨天一下機就立刻趕到指定超商領包裹，但因太過緊張抖不停，引起店員注意，認為可能是詐騙集團分子，立刻掃報案QR code，轄區桃園警分局景福派出所員警到場盤查，果然起出１２張人頭提款卡，確認是詐團取簿手，當場逮捕送辦。記者陳恩惠／翻攝
馬來西亞籍王姓男子（右）昨天一下機就立刻趕到指定超商領包裹，但因太過緊張抖不停，引起店員注意，認為可能是詐騙集團分子，立刻掃報案QR code，轄區桃園警分局景福派出所員警到場盤查，果然起出１２張人頭提款卡，確認是詐團取簿手，當場逮捕送辦。記者陳恩惠／翻攝

超商 外籍人士 包裹

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大馬詐騙取簿手領包裹狂抖 超商店員速掃報案QR code桃警秒到場

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