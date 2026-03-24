影／市話真可辦LINE帳號 南警偵破詐團利用首例 坦言「目前民眾無法防範」

台南市警第五分局偵破全國首宗竊取市話號碼申辦LINE假帳號的案件，44歲張姓男子利用在社區大樓機房使用「來電顯示器測試電話」，檢視住戶的市話號碼並攔截LINE傳送的驗證碼，以此手法竊取逾一千筆市話號碼申請假帳號賣給詐團；警方表示，目前民眾無法防範。

第五分局偵查隊小隊長黃樹萌主辦此案，他說明，依過往偵辦經驗，因申請LINE帳號必須綁定手機門號，輸入簡訊認證碼註冊，一般詐騙案件歹徒使用的假帳號，都是付費收購民眾的手機門號，或要求民眾提供認證碼，從未聽說可用市話號碼申辦，刑事局也未曾辦過。

黃樹萌表示，經持續追查，才發現只要是可接聽語音通話的電話號碼，就可以執行認證；操作方法是在電腦上啟動LINE應用程式，點選「註冊新帳號」，輸入「國家」及「電話號碼」後，並於「輸入認證碼」畫面點選「使用電話認證」，系統就會撥話給提供的市話號碼。

黃指出，接著在電腦上輸入系統語音說出的6位數認證碼，點選「確定」，即可申辦新帳號；他表示，原本以為歹徒是用竄改手機門號的手法，導致顯示為市話門號，實際上仍是用手機門號註冊，但到底怎麼進行，與刑事局討論半天也未有結果。

經黃鍥而不捨偵辦本案，調閱三萬多筆通聯記錄，追查10多個社區大樓所有住戶的市內電話，再分析大量監視器畫面，眼睛快要「脫窗」，終於發現曾經擔任中華電信工程師的張姓男子出入社區大樓後，該大樓住戶的市話號碼，就被詐騙集團申辦LINE帳號。

黃說明，張是在機房使用「來電顯示器測試電話」，插入接上住戶市話後，就可用該電話撥打自己手機，顯示住戶的市話號碼；張傳送號碼給大陸地區的詐騙集團，讓對方申辦LINE帳號，再用該電話在住戶住家電話未響起情況下，從機房攔截系統通知的驗證碼。

黃認為，目前住戶、民眾本身根本防無可防，沒有辦法阻擋這種在機房動手腳的手法，他呼籲公寓與大樓管委會應落實門禁管制，住戶、管理員要確實核對中華電信維修人員身分，不能讓有心人士潛入機房；他認為這是通訊管理制度上的漏洞，主要應該由中華電信負責。

黃指出，中華電信應該設計，如果非公司本身正牌工程師的機器，插入機房設備時，就會響起警報，或有其他連線警示機制，不應該把這種導致住戶成為詐騙共犯的風險，讓民眾自己承擔；另外，LINE公司如果無法控管，就應該停止使用市話號碼註冊的方案，避免無辜民眾被害。

黃表示，手中還有很多住戶，其實都是被害人，卻因市話號碼被詐團申請LINE帳號，目前被列為嫌犯，雖然將來檢察官應該會處分不起訴，但他要移送很無奈、民眾被傳喚製作筆錄也很無奈，中華電信與LINE官方應該正視這種市話號碼遭竊取盜用的問題。

警方說明，張在機房使用「來電顯示器測試電話」，插入接上住戶市話後，就可獲得住戶的市話號碼與攔截驗證碼。記者袁志豪／翻攝