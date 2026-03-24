全國首例！前工程師竊取千筆市話給詐團申辦LINE帳號 無辜住戶被移送

44歲張姓男子利用在社區大樓機房使用「來電顯示器測試電話」，可檢視住戶的市話號碼，甚至可攔截LINE傳送的驗證碼；張以此手法竊取逾一千筆市話號碼，提供給詐騙集團申請假帳號，獲利上百萬元，台南市警方前天將他逮捕，偵破全國首宗竊取市話申辦假帳號案件。

台南市警第五分局偵查隊小隊長黃樹萌去年3月偵辦假援交詐欺案，歹徒從網路平台假交友，再用LINE帳號邀約被害人見面前需支付保證金、押金等，經溯源LINE的門號發現，歹徒竟是以市內電話號碼註冊帳號，登記者為新竹市一名60歲的婦人。

警方循線追緝，當婦人聽到自己變成詐騙共犯，驚嚇到無法言語，最後只說根本不知道發生什麼事；警方將她移送新竹地檢署偵辦，但黃樹萌覺得奇怪，懷疑是否追查錯方向。

據了解，因申辦LINE帳號必須綁定手機門號，輸入簡訊認證碼註冊，一般詐騙案件歹徒使用的假帳號，都是付費收購民眾的手機門號，或要求民眾提供認證碼；黃樹萌追查發現好幾件假援交、假應召詐騙案，歹徒竟都是用市話號碼申辦LINE帳號，與刑事局專業單位討論。

警方研判，歹徒是否竄改手機門號，顯示為市話門號，實際上仍是用手機門號註冊；因過去刑事局沒有偵辦過用市話號碼申辦假帳號的案例，討論未有結果。黃樹萌鍥而不捨，持續追查，查出LINE確實可「使用電話認證」，當系統撥話後，輸入語音提供的認證碼，即可註冊帳號。

黃與隊員組成專案小組，調閱比對三萬多筆通聯記錄，再前往新竹市調閱大量監視器畫面，果然發現一名男子出入社區大樓後，該大樓住戶的市話號碼，就被詐騙集團申辦LINE帳號；警方循線追查，查出張過去曾經是中華電信的工程師，目前從事網路接線拉線工作，與女朋友育有一子。

張利用曾經在中華電信工作的經驗，知道在社區大樓機房使用「來電顯示器測試電話」，接上住戶市話後，就可用該電話撥打自己手機，顯示住戶的市話號碼；他傳送給大陸地區的詐騙集團，讓對方申辦LINE帳號，他再用該電話在住戶住家電話未響起情況下，從機房攔截系統通知的驗證碼。

警方查出，張向大樓管理員冒充中華電信工作人員，大方進入新竹市10多個屋齡10至20年的社區大樓電話機房，盜用住戶市內電話註冊LINE帳號，每筆號碼可獲利1千至1千5百元；經掌握他落腳在新竹市東區，報請新竹地檢署檢察官賴佳琪指揮偵辦，前天前往搜索偵辦。

警方會同新竹縣警刑事警察大隊科技犯罪偵查隊，起獲手機5支、電腦主機1部、查線機7支、網路線1批及安非他命等，詢問後，昨天將張依涉加重詐欺、電信法及毒品等罪嫌移送偵辦；這也是警方首次偵破全國首宗盜取市話申辦假帳號，讓住戶在不知情的狀況下淪為共犯案件。

張姓男子在新竹市10多間社區大樓機房使用「來電顯示器測試電話」，可檢視住戶的市話號碼，甚至可攔截LINE傳送的驗證碼。記者袁志豪／翻攝

張姓男子利用在社區大樓機房使用「來電顯示器測試電話」，可檢視住戶的市話號碼，甚至可攔截LINE傳送的驗證碼。記者袁志豪／翻攝

張姓男子利用在社區大樓機房使用「來電顯示器測試電話」，可檢視住戶的市話號碼，甚至可攔截LINE傳送的驗證碼。記者袁志豪／翻攝

張姓男子利用在社區大樓機房使用「來電顯示器測試電話」，可檢視住戶的市話號碼，甚至可攔截LINE傳送的驗證碼。記者袁志豪／翻攝