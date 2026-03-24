快訊

捲入伊朗衝突的土耳其：回顧過去百年的土伊關係與土耳其的平衡外交政策

《角頭》監製「宏哥」父喪 竹聯幫大排場300黑衣人送行

最後2天！53元買1股台灣虎航拿800元股東回饋 領取、使用說明一次看懂

聽新聞
0:00 / 0:00

全國首例！前工程師竊取千筆市話給詐團申辦LINE帳號 無辜住戶被移送

聯合報／ 記者袁志豪／台南即時報導

44歲張姓男子利用在社區大樓機房使用「來電顯示器測試電話」，可檢視住戶的市話號碼，甚至可攔截LINE傳送的驗證碼；張以此手法竊取逾一千筆市話號碼，提供給詐騙集團申請假帳號，獲利上百萬元，台南市警方前天將他逮捕，偵破全國首宗竊取市話申辦假帳號案件。

台南市警第五分局偵查隊小隊長黃樹萌去年3月偵辦假援交詐欺案，歹徒從網路平台假交友，再用LINE帳號邀約被害人見面前需支付保證金、押金等，經溯源LINE的門號發現，歹徒竟是以市內電話號碼註冊帳號，登記者為新竹市一名60歲的婦人。

警方循線追緝，當婦人聽到自己變成詐騙共犯，驚嚇到無法言語，最後只說根本不知道發生什麼事；警方將她移送新竹地檢署偵辦，但黃樹萌覺得奇怪，懷疑是否追查錯方向。

據了解，因申辦LINE帳號必須綁定手機門號，輸入簡訊認證碼註冊，一般詐騙案件歹徒使用的假帳號，都是付費收購民眾的手機門號，或要求民眾提供認證碼；黃樹萌追查發現好幾件假援交、假應召詐騙案，歹徒竟都是用市話號碼申辦LINE帳號，與刑事局專業單位討論。

警方研判，歹徒是否竄改手機門號，顯示為市話門號，實際上仍是用手機門號註冊；因過去刑事局沒有偵辦過用市話號碼申辦假帳號的案例，討論未有結果。黃樹萌鍥而不捨，持續追查，查出LINE確實可「使用電話認證」，當系統撥話後，輸入語音提供的認證碼，即可註冊帳號。

黃與隊員組成專案小組，調閱比對三萬多筆通聯記錄，再前往新竹市調閱大量監視器畫面，果然發現一名男子出入社區大樓後，該大樓住戶的市話號碼，就被詐騙集團申辦LINE帳號；警方循線追查，查出張過去曾經是中華電信的工程師，目前從事網路接線拉線工作，與女朋友育有一子。

張利用曾經在中華電信工作的經驗，知道在社區大樓機房使用「來電顯示器測試電話」，接上住戶市話後，就可用該電話撥打自己手機，顯示住戶的市話號碼；他傳送給大陸地區的詐騙集團，讓對方申辦LINE帳號，他再用該電話在住戶住家電話未響起情況下，從機房攔截系統通知的驗證碼。

警方查出，張向大樓管理員冒充中華電信工作人員，大方進入新竹市10多個屋齡10至20年的社區大樓電話機房，盜用住戶市內電話註冊LINE帳號，每筆號碼可獲利1千至1千5百元；經掌握他落腳在新竹市東區，報請新竹地檢署檢察官賴佳琪指揮偵辦，前天前往搜索偵辦。

警方會同新竹縣警刑事警察大隊科技犯罪偵查隊，起獲手機5支、電腦主機1部、查線機7支、網路線1批及安非他命等，詢問後，昨天將張依涉加重詐欺、電信法及毒品等罪嫌移送偵辦；這也是警方首次偵破全國首宗盜取市話申辦假帳號，讓住戶在不知情的狀況下淪為共犯案件。

張姓男子在新竹市10多間社區大樓機房使用「來電顯示器測試電話」，可檢視住戶的市話號碼，甚至可攔截LINE傳送的驗證碼。記者袁志豪／翻攝
張姓男子在新竹市10多間社區大樓機房使用「來電顯示器測試電話」，可檢視住戶的市話號碼，甚至可攔截LINE傳送的驗證碼。記者袁志豪／翻攝

張姓男子利用在社區大樓機房使用「來電顯示器測試電話」，可檢視住戶的市話號碼，甚至可攔截LINE傳送的驗證碼。記者袁志豪／翻攝
張姓男子利用在社區大樓機房使用「來電顯示器測試電話」，可檢視住戶的市話號碼，甚至可攔截LINE傳送的驗證碼。記者袁志豪／翻攝

張姓男子利用在社區大樓機房使用「來電顯示器測試電話」，可檢視住戶的市話號碼，甚至可攔截LINE傳送的驗證碼。記者袁志豪／翻攝
張姓男子利用在社區大樓機房使用「來電顯示器測試電話」，可檢視住戶的市話號碼，甚至可攔截LINE傳送的驗證碼。記者袁志豪／翻攝

張姓男子利用在社區大樓機房使用「來電顯示器測試電話」，可檢視住戶的市話號碼，甚至可攔截LINE傳送的驗證碼。記者袁志豪／翻攝
張姓男子利用在社區大樓機房使用「來電顯示器測試電話」，可檢視住戶的市話號碼，甚至可攔截LINE傳送的驗證碼。記者袁志豪／翻攝

張姓男子利用在社區大樓機房使用「來電顯示器測試電話」，可檢視住戶的市話號碼，甚至可攔截LINE傳送的驗證碼。記者袁志豪／翻攝
張姓男子利用在社區大樓機房使用「來電顯示器測試電話」，可檢視住戶的市話號碼，甚至可攔截LINE傳送的驗證碼。記者袁志豪／翻攝

詐騙集團 刑事局 住戶

延伸閱讀

直播主開箱史上最貴「月光寶盒」 7萬多件遊戲檔案全是盜版被逮

真人客服親切引導…日本「語音釣魚」詐騙手法激增 AI成幫兇

誤信假表姊險匯28萬5千元 警與郵局行員保住她母親理賠金

盜圖偽裝帥哥帳號 詐團專騙女華僑

相關新聞

全國首例！前工程師竊取千筆市話給詐團申辦LINE帳號 無辜住戶被移送

44歲張姓男子利用在社區大樓機房使用「來電顯示器測試電話」，可檢視住戶的市話號碼，甚至可攔截LINE傳送的驗證碼；張以此手法竊取逾一千筆市話號碼，提供給詐騙集團申請假帳號，獲利上百萬元，台南市警方前天將他逮捕，偵破全國首宗竊取市話申辦假帳號案件。

誤信假表姊險匯28萬5千元 警與郵局行員保住她母親理賠金

台中市豐原區一名女子日前險遭「假親友」詐騙，郵局行員機警通報，警方及時到場勸阻，成功保住女子28萬5千元存款。她哽咽向警方表示，這筆錢是母親車禍後獲得的保險理賠金，如果真的匯出去，不知道該怎麼辦。

投資詐騙害他財損逾2000萬 向少年車手頭求償卻敗訴…原因曝

桃園紀姓男子2024年間誤信投資詐騙，陸續交付現金及黃金逾2243萬餘元，全都有去無回，憤而對指派車手的唐姓男子索賠全額損失；桃園地院民事庭調查發現，唐男雖負責調派黃姓車手取款，但黃男當場遭警逮捕，原告該次並無損失，且查無唐男參與先前詐騙事證，判唐免賠。

盜圖偽裝帥哥帳號 詐團專騙女華僑

調查局獲報，以男子蕭哲勝為首的詐欺集團，在台中市大雅區架設戀愛及投資電詐機房，透過微信、探探、Tinder等交友軟體，鎖定單身海外女華僑及大陸地區男女行騙，新北市調查處去年底大規模搜索，查扣作案手機六十五支等犯罪工具，台中地檢署近期依加重詐欺、洗錢等罪起訴蕭男等四人。

調查局破戀愛詐騙機房 虛假網紅照誘騙海外華僑上鉤

調查局新北市調查處獲報，以蕭姓男子為首的詐欺集團，於台中市大雅區架設戀愛及投資電詐機房，透過微信、探探、Tinder等交友軟體，鎖定單身海外華僑及大陸地區男女行騙，去年10月動員檢警調40餘人搜索，扣押作案手機65支，逮捕電詐成員4人，台中地檢署聲押禁見獲准。

普發現金截止倒數！刑事局提醒民眾3重點 阻止詐騙找上門

政府普發一萬現金自去(114)年11月發放至今，大部分民眾已領取，在政府防詐騙宣導下，115年迄今無受害案例，希望如同棒球賽的9局下半，防守到最後一哩路，不要再有民眾因接到誆稱郵局人員，通報「民眾的普發現金遭人冒領」，進而由地方分局警察主動聯絡受理報案，要求民眾繳交名下所有的提款卡與銀行存簿。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。