誤信假表姊險匯28萬5千元 警與郵局行員保住她母親理賠金

台中市豐原區一名女子日前險遭「假親友」詐騙，郵局行員機警通報，警方及時到場勸阻，成功保住女子28萬5千元存款。她哽咽向警方表示，這筆錢是母親車禍後獲得的保險理賠金，如果真的匯出去，不知道該怎麼辦。

豐原警分局豐原派出所員警本月20日下午3時45分接獲轄內郵局行員通報指稱，有一名女子神情不安，欲匯款28萬5千元至指定帳戶，過程中言語反覆，疑似遭到詐騙。警方獲報後立即趕赴現場關懷了解，成功與行員聯手攔阻此件「假親友」詐騙案件。

警方調查，29歲紀姓女子日前於LINE通訊軟體上，接獲一名自稱「表姊」的陌生帳號向其主動聯繫，雙方短暫寒暄後，對方隨即以「急需裝潢費」為由，請求紀女匯款至指定帳戶。紀女誤信對方所稱「表姊」身分，未再多加查證，到郵局準備依對方指示辦理匯款。

警方進一步查證發現，紀女表姊並無相關裝潢需求，且對方所稱「表姊」身分無法確認其真實性；另查收款帳戶持有人竟為一名年僅18歲的學生，與其所稱親屬關係明顯不符。員警初步研判此為詐騙集團常見的「假親友」詐騙手法。

警方耐心說明與勸導下，紀女察覺異狀，最終打消匯款念頭。她事後紅著眼眶表示，該筆款項是母親日前因車禍受傷所獲得的保險理賠金，是家中重要經濟來源，幸好及時攔阻。

豐原派出所長黃登貴表示，詐騙集團常假冒親友，以急需用錢等理由博取信任，他提醒民眾遇到類似情形務必提高警覺，多方查證，切勿貿然匯款。如有疑問，可撥打165反詐騙專線、110或向警方求助，共同守護自身及家人財產安全。