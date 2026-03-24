投資詐騙害他財損逾2000萬 向少年車手頭求償卻敗訴…原因曝

桃園紀姓男子2024年間誤信投資詐騙，陸續交付現金及黃金逾2243萬餘元，全都有去無回，憤而對指派車手的唐姓男子索賠全額損失；桃園地院民事庭調查發現，唐男雖負責調派黃姓車手取款，但黃男當場遭警逮捕，原告該次並無損失，且查無唐男參與先前詐騙事證，判唐免賠。

紀男主張，他於2024年7至9月間，遭詐騙集團以投資名義誘騙，先於7月、8月多次在住處附近交付現金60萬元、150萬元，另於8月22日先後匯款288萬元與168萬元至指定帳戶，9月更是交出950萬元、224萬餘元及市值約403萬餘元的6塊黃金，資金迅速遭分流轉帳，累積損失高達2243萬5032元。

紀男指控，被告唐男於同年9月間招攬黃男加入詐團，並於9月26日晚上7時餘，還下令指派黃擔任車手，到他家再收另一筆200萬元「投資款」，幸好當時突然清醒報警逮人，要不是唐男指揮調度車手四處收款，也不會讓他損失慘重，因此依照侵權行為相關法律規定，提出侵權行為損害賠償訴訟，主張唐男應連帶賠償他損失的2243萬5032元。

法官審理時，被告唐男否認曾派黃男去紀家收款，並以「僅是介紹朋友認識」來辯稱，主張紀男先前損失的2200餘萬元與他無關；法官調閱士林地方法院少年法庭的調查筆錄及通訊軟體對話紀錄，黃男確實是依唐的指示去紀家取款，認為唐男的辯詞前後不一，不可採信。

黃男當晚雖依指示取款，但當場遭埋伏警方逮捕，因此原告紀男這次的200萬元並未損失，法院認為既然原告沒有實際損失，就不能主張被告黃男有侵害原告的權利，既然黃無不法侵害，被告唐男也就沒有侵害原告的權利，因此原告要求唐男負賠償責任於法無據。

法官認為，原告紀男舉證不足，無法證明唐男與他之前損失的鉅款負有侵權責任，因此判決原告請求賠償為無理由，駁回侵權行為損害賠償之訴及假執行之聲請。可上訴。