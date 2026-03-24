快訊

小心「AI假醫師」！誤導醫療資訊氾濫 掌握三大原則降低誤判風險

川普縮手！稱談判有進展 轟伊朗電廠延後5天

聽新聞
0:00 / 0:00

投資詐騙害他財損逾2000萬 向少年車手頭求償卻敗訴…原因曝

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導

桃園紀姓男子2024年間誤信投資詐騙，陸續交付現金及黃金逾2243萬餘元，全都有去無回，憤而對指派車手的唐姓男子索賠全額損失；桃園地院民事庭調查發現，唐男雖負責調派黃姓車手取款，但黃男當場遭警逮捕，原告該次並無損失，且查無唐男參與先前詐騙事證，判唐免賠。

紀男主張，他於2024年7至9月間，遭詐騙集團以投資名義誘騙，先於7月、8月多次在住處附近交付現金60萬元、150萬元，另於8月22日先後匯款288萬元與168萬元至指定帳戶，9月更是交出950萬元、224萬餘元及市值約403萬餘元的6塊黃金，資金迅速遭分流轉帳，累積損失高達2243萬5032元。

紀男指控，被告唐男於同年9月間招攬黃男加入詐團，並於9月26日晚上7時餘，還下令指派黃擔任車手，到他家再收另一筆200萬元「投資款」，幸好當時突然清醒報警逮人，要不是唐男指揮調度車手四處收款，也不會讓他損失慘重，因此依照侵權行為相關法律規定，提出侵權行為損害賠償訴訟，主張唐男應連帶賠償他損失的2243萬5032元。

法官審理時，被告唐男否認曾派黃男去紀家收款，並以「僅是介紹朋友認識」來辯稱，主張紀男先前損失的2200餘萬元與他無關；法官調閱士林地方法院少年法庭的調查筆錄及通訊軟體對話紀錄，黃男確實是依唐的指示去紀家取款，認為唐男的辯詞前後不一，不可採信。

黃男當晚雖依指示取款，但當場遭埋伏警方逮捕，因此原告紀男這次的200萬元並未損失，法院認為既然原告沒有實際損失，就不能主張被告黃男有侵害原告的權利，既然黃無不法侵害，被告唐男也就沒有侵害原告的權利，因此原告要求唐男負賠償責任於法無據。

法官認為，原告紀男舉證不足，無法證明唐男與他之前損失的鉅款負有侵權責任，因此判決原告請求賠償為無理由，駁回侵權行為損害賠償之訴及假執行之聲請。可上訴。

紀男2024年7至9月間遇投資詐騙，陸續以匯款、面交給付現金+黃金約2243萬5032元，直到詐團要他再交200萬元，報警逮住黃姓少年車手，紀男因此對唐姓少年車手頭提告求償，桃園地院民事庭審理後，認為紀男舉證不足，駁回侵權行為損害賠償之訴及假執行之聲請。可上訴。記者陳恩惠／攝影
紀男2024年7至9月間遇投資詐騙，陸續以匯款、面交給付現金+黃金約2243萬5032元，直到詐團要他再交200萬元，報警逮住黃姓少年車手，紀男因此對唐姓少年車手頭提告求償，桃園地院民事庭審理後，認為紀男舉證不足，駁回侵權行為損害賠償之訴及假執行之聲請。可上訴。記者陳恩惠／攝影

車手

延伸閱讀

獨／曾捲陳水扁3億美金爭議 藍白合金主余金寶涉詐外商10億遭搜索約談

疑毒品糾紛 男陳屍彰化遭挖眼削臉

婦疑遭詐面交現金換虛擬幣被搶 桃園警逮嫌法辦

詐團假扮老闆指示匯款 台中會計險賠1400萬

相關新聞

盜圖偽裝帥哥帳號 詐團專騙女華僑

調查局獲報，以男子蕭哲勝為首的詐欺集團，在台中市大雅區架設戀愛及投資電詐機房，透過微信、探探、Tinder等交友軟體，鎖定單身海外女華僑及大陸地區男女行騙，新北市調查處去年底大規模搜索，查扣作案手機六十五支等犯罪工具，台中地檢署近期依加重詐欺、洗錢等罪起訴蕭男等四人。

時窮節乃現！被騙千萬阿嬤帳戶多20萬堅持還錢 網激賞：傳給孫子無價之寶

律師林智群近日在臉書曝光一起詐騙案，一名阿嬤遭詐騙集團騙走逾千萬元，不僅現金被掏空，連房產也被誘騙抵押貸款，損失慘重。然而，在案件告一段落後，她仍堅持將帳戶中「多出來的20萬元」歸還給另一名同被詐騙的受害者，其誠信之舉在網路上引發廣泛讚賞。

投資詐騙害他財損逾2000萬 向少年車手頭求償卻敗訴…原因曝

桃園紀姓男子2024年間誤信投資詐騙，陸續交付現金及黃金逾2243萬餘元，全都有去無回，憤而對指派車手的唐姓男子索賠全額損失；桃園地院民事庭調查發現，唐男雖負責調派黃姓車手取款，但黃男當場遭警逮捕，原告該次並無損失，且查無唐男參與先前詐騙事證，判唐免賠。

調查局破戀愛詐騙機房 虛假網紅照誘騙海外華僑上鉤

調查局新北市調查處獲報，以蕭姓男子為首的詐欺集團，於台中市大雅區架設戀愛及投資電詐機房，透過微信、探探、Tinder等交友軟體，鎖定單身海外華僑及大陸地區男女行騙，去年10月動員檢警調40餘人搜索，扣押作案手機65支，逮捕電詐成員4人，台中地檢署聲押禁見獲准。

普發現金截止倒數！刑事局提醒民眾3重點 阻止詐騙找上門

政府普發一萬現金自去(114)年11月發放至今，大部分民眾已領取，在政府防詐騙宣導下，115年迄今無受害案例，希望如同棒球賽的9局下半，防守到最後一哩路，不要再有民眾因接到誆稱郵局人員，通報「民眾的普發現金遭人冒領」，進而由地方分局警察主動聯絡受理報案，要求民眾繳交名下所有的提款卡與銀行存簿。

公益捐款可抽盲盒？男慘遭詐29萬元 刑事局揭密詐騙新手法

近年國內血庫長期面臨血液庫存偏低問題，尤其遇到寒流、連續假期時常出現「血荒」情形，為鼓勵民眾挽袖捐血、共同守護醫療用血安全，警政署刑事警察局與台北市警察局特別攜手大大數位基金會於台北市政府前廣場舉辦「捐血家年華」活動，從南至北串連台中、苗栗、新竹、桃園...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。