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看病前先問AI已成就醫習慣？ 醫揭臨床觀察「這一點」...恐已是趨勢

盜圖偽裝帥哥帳號 詐團專騙女華僑

聯合報／ 記者張宏業／台北報導

調查局獲報，以男子蕭哲勝為首的詐欺集團，在台中市大雅區架設戀愛及投資電詐機房，透過微信、探探、Tinder交友軟體，鎖定單身海外女華僑及大陸地區男女行騙，新北市調查處去年底大規模搜索，查扣作案手機六十五支等犯罪工具，台中地檢署近期依加重詐欺、洗錢等罪起訴蕭男等四人。

據調查，蕭哲勝去年五月起承租大雅區透天厝社區為據點，招募謝男、蕭男及通緝犯許男等三人從事詐騙，並提供成員完整的「戀愛投資詐欺教戰手冊」，進出社區有嚴格管制。

調查顯示，蕭哲勝籌組的詐團主要鎖定單身貴婦、事業有成的女子行騙，詐團為強化虛假人設真實度，透過網路大量擷取泰國等東南亞「非華人圈」長相英俊、面容姣好的男性或女性演員、網紅日常生活照，搭配假人設劇本與被害人分享生活瑣事，塑造「高富帥」或「白富美」假象。

詐團用假帥哥照成功攀談後，佯稱自己是外商或投資圈高管，分享成功致富的秘訣，再以生活美好願景為由，要被害人投資賺錢，未來可共同在海外置產，被害人註冊詐團虛假的投資網站後，詐團再透過後台操控出入金獲利數據，營造獲利假象，最後封鎖帳號，導致血本無歸。

據調查，教戰手冊涵蓋「安全說詞」（回應司法單位）、「假人設設定」及詳列詐騙階段的「流程行程表」，每一階段均有相對應劇本與話術，成員按表操課，逐步推進，確保被害人情感操控與詐騙節奏一致，待被害人卸下心防後，再殺豬獲利。

檢調清查，此詐團手法專業，他們透過Telegram上的「水車群組」收金，只要蕭哲勝有出金需求，水房就會丟出海外帳戶收款，水房端扣除「手續費」後，會將詐騙所得匯給蕭男，雙方素昧平生，全靠互信配合洗錢，藉此讓檢調無法溯源。

檢調指出，「假戀愛、真詐財」雖是常見手法，但現今詐團已結合AI科技與跨境洗錢管道，增加查緝難度。

洗錢 Tinder 交友軟體 詐騙 網戀

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