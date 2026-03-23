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看病前先問AI已成就醫習慣？ 醫揭臨床觀察「這一點」...恐已是趨勢

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刷卡換現 首次查獲 澳門假豪賭真洗錢

聯合報／ 記者李奕昕陳雅玲／連線報導

<a href='/search/tagging/2/刑事局' rel='刑事局' data-rel='/2/244786' class='tag'><strong>刑事局</strong></a>破獲跨境<a href='/search/tagging/2/賭場' rel='賭場' data-rel='/2/103716' class='tag'><strong>賭場</strong></a>刷卡<a href='/search/tagging/2/洗錢' rel='洗錢' data-rel='/2/110480' class='tag'><strong>洗錢</strong></a>案，逮捕主嫌廖柏翔、周海瑞等大額刷卡手，短短一年洗錢金流高達三三○億元，檢方昨天起訴十七人。記者李奕昕／翻攝
刑事局破獲跨境賭場刷卡洗錢案，逮捕主嫌廖柏翔、周海瑞等大額刷卡手，短短一年洗錢金流高達三三○億元，檢方昨天起訴十七人。記者李奕昕／翻攝

雲林地檢署與刑事局聯手破獲「溢繳信用卡」跨境洗錢案，知名九州娛樂城博弈集團為轉移龐大不法所得，大量招募「刷卡手」，透過預繳高額卡費提高額度，再赴澳門賭場刷卡購買籌碼換現金，短短一年洗錢金額高達三三○億元，有刷手十天內就刷掉一九○○萬元，檢方昨依賭博、洗錢等罪起訴主嫌廖柏翔共十七人。

這也是刑事局首次查獲跨境賭場刷卡洗錢案。檢方針對仍在大陸或澳門地區潛逃的九州博弈集團陳姓、林姓高層發布跨境通緝。

檢警調查，以廖柏翔、周海瑞為首的洗錢集團，涉與九州博弈高層陳姓、林姓幹部合作，研究出信用卡「溢繳機制」的漏洞，先將博弈資金匯入「刷卡手」帳戶，再要求刷手向銀行預繳高額卡費，可藉此將原本有限的刷卡額度，瞬間提升至數百萬甚至上千萬元。

廖柏翔、周海瑞等人抵達澳門後，在當地幹部接應下，持卡在賭場瘋狂刷卡購買籌碼，佯裝要豪賭，實則僅小額投注或未投注，將籌碼兌換成港幣現金，或直接將籌碼轉交予集團成員，讓原本在台灣的黑錢成功在澳門轉為「合法博弈所得」。

警方清查卅個人頭公司戶，加上ＡＴＭ存款、信用卡繳費及刷卡紀錄，發現前年下半年至去年中旬，不明金流高達三三○億元，其中澳門賭場刷卡洗錢五億元，每名刷卡手累積刷卡一千至二千萬元，一天可刷數百萬元。

刑事局偵七大隊分析一六五反詐騙系統平台資料，發現大量被列警示的人頭公司戶款項，流入特定個人戶，向銀行調閱交易明細，查出用於繳納信用卡費，澳門各賭場刷卡買籌碼，款項均來自九洲，研判跨境洗錢。

警方去年十一月至今年三月，在台北、新北、桃園、台中、高雄、彰化等縣市搜索，拘提十八名刷卡手及一名存款手、一名收取籌碼者到案。犯嫌辯是賺信用卡海外消費紅利點數，不知款項來源及用途。

檢警扣押帳戶款項二億五千七百餘萬元，另查扣台幣加美金、港幣現金共二六二萬元及信用卡一批。

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