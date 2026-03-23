快訊

彰化男屍遭挖眼虐殺…民俗專家曝用意 少算這一步破功

高中生可外出午餐嗎？建中、中一中可以 新竹高中提案再掀討論

日本「反核和尚」！守護家園的住持人生故事

聽新聞
0:00 / 0:00

調查局破戀愛詐騙機房 虛假網紅照誘騙海外華僑上鉤

聯合報／ 記者張宏業／台北即時報導

調查局新北市調查處獲報，以蕭姓男子為首的詐欺集團，於台中市大雅區架設戀愛及投資電詐機房，透過微信、探探、Tinder交友軟體，鎖定單身海外華僑及大陸地區男女行騙，去年10月動員檢警調40餘人搜索，扣押作案手機65支，逮捕電詐成員4人，台中地檢署聲押禁見獲准。

據調查，蕭男去年5月起承租大雅區透天厝社區作為據點，進出社區均有嚴格管制，蕭男招募謝男、蕭男及許南（通緝犯）等3人從事詐騙，並提供詐團成員完整的「戀愛投資詐欺教戰手冊」。

手冊內容涵蓋「安全說詞」（回應司法單位之統一說詞）、「假人設設定」及詳列詐騙階段之「流程行程表」，每一階段均有相對應劇本與話術，成員按表操課，逐步推進，以確保被害人情感操控與詐騙節奏一致，待被害人卸下心防後，即以投資賺錢共同在海外置產生活等美好願景為由，誘騙被害人註冊詐欺集團事先製作之虛假投資網站，詐團成員透過網站後臺操控出入金金額及獲利數據，營造被害人投資獲利假象後，封鎖對方帳號，導致被害人血本無歸。

專案小組發現，詐欺集團為強化虛假人設真實度，竟透過網路大量擷取泰國等東南亞「非華人圈」長相英俊、面容姣好之男性及女性演員、網紅日常生活照片，搭配假人設劇本與被害人分享生活瑣事，塑造符合假人設劇本之「高富帥」或「白富美」形象，致被害人誤信為真。

調查局破戀愛詐騙機房，詐團利用虛假網紅照誘騙海外華僑上鉤。圖／調查局提供
調查局破戀愛詐騙機房，詐團利用虛假網紅照誘騙海外華僑上鉤。圖／調查局提供

Tinder 被害人 交友軟體 詐騙

延伸閱讀

「台版紅姐們」 變聲、對嘴假冒女網友 男遭偷拍報案率低…黑數恐更多

獨／再爆「台版紅姐」案！4500男子裸聊遭偷拍 網紅、運動員都受害

男遭偷拍報案率低 黑數恐不少

視訊陷阱！假扮女生變聲裸聊 偷拍4586男

相關新聞

時窮節乃現！被騙千萬阿嬤帳戶多20萬堅持還錢 網激賞：傳給孫子無價之寶

律師林智群近日在臉書曝光一起詐騙案，一名阿嬤遭詐騙集團騙走逾千萬元，不僅現金被掏空，連房產也被誘騙抵押貸款，損失慘重。然而，在案件告一段落後，她仍堅持將帳戶中「多出來的20萬元」歸還給另一名同被詐騙的受害者，其誠信之舉在網路上引發廣泛讚賞。

調查局破戀愛詐騙機房 虛假網紅照誘騙海外華僑上鉤

調查局新北市調查處獲報，以蕭姓男子為首的詐欺集團，於台中市大雅區架設戀愛及投資電詐機房，透過微信、探探、Tinder等交友軟體，鎖定單身海外華僑及大陸地區男女行騙，去年10月動員檢警調40餘人搜索，扣押作案手機65支，逮捕電詐成員4人，台中地檢署聲押禁見獲准。

普發現金截止倒數！刑事局提醒民眾3重點 阻止詐騙找上門

政府普發一萬現金自去(114)年11月發放至今，大部分民眾已領取，在政府防詐騙宣導下，115年迄今無受害案例，希望如同棒球賽的9局下半，防守到最後一哩路，不要再有民眾因接到誆稱郵局人員，通報「民眾的普發現金遭人冒領」，進而由地方分局警察主動聯絡受理報案，要求民眾繳交名下所有的提款卡與銀行存簿。

公益捐款可抽盲盒？男慘遭詐29萬元 刑事局揭密詐騙新手法

近年國內血庫長期面臨血液庫存偏低問題，尤其遇到寒流、連續假期時常出現「血荒」情形，為鼓勵民眾挽袖捐血、共同守護醫療用血安全，警政署刑事警察局與台北市警察局特別攜手大大數位基金會於台北市政府前廣場舉辦「捐血家年華」活動，從南至北串連台中、苗栗、新竹、桃園...

詐團假投資騙男35萬 被害人吐失金關鍵：先嘗甜頭3萬失戒心

吳姓男子今天出席基隆市警局「打詐儀錶板」記者會，他提及會陷入詐團的經過，他LINE加入投資群組，並依照假助理指示下載投資APP。詐團初期不僅先寄送實體書籍，甚至讓他成功出金3萬元，因此失去戒心，一步步被騙35萬元，提醒民眾不要被這種「先給甜頭」的話術所騙。

劉世芳：境外敵對勢力及跨境詐騙犯罪日增 警政署應主動跨出國內範圍

內政部今部務會報安排警政署報告「114年打詐成效及115年精進打詐作為」，自推出165打詐儀錶板以來，全國每日平均詐欺案件受理數減少約20%。內政部長劉世芳會中表示，鑑於境外敵對勢力及跨境詐騙犯罪日益增加，警政署應主動跨出國內範圍，另針對被害人因警示帳戶影響日常金流情形，應研議強化被害人保障機制。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。