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TPBL特攻邀警政署長開球 籲打詐為全民運動

中央社／ 台北22日電

TPBL新北中信特攻今天在新莊體育球場對戰新竹御嵿攻城獅，邀請內政部警政署長張榮興擔任開球嘉賓。他表示，打詐是全民運動，就像打籃球，需要大家一起防守。

警政署刑事局透過新聞稿表示，台灣職業籃球大聯盟（TPBL）特攻隊主場賽事下午在新莊體育球場開打，對戰攻城獅隊，張榮興應邀出席擔任開球嘉賓，為「桜の野餐祭」主題賽事點燃戰火，也將「詐の防守」宣導帶進球場盛典。

刑事局表示，張榮興身著特攻主題球衣，在全場歡呼聲中順利完成開球儀式，並以行動宣示「詐騙集團就像球場上的對手一樣，他們不斷變換戰術，想要突破我們的防線，打詐是全民運動，就像打籃球，需要大家一起防守」。

此次開球也別具意義，刑事局提到，這是一段跨越職位的傳承情誼，主辦單位中國信託育樂股份有限公司董事長為前警政署長陳國恩，他這次特別邀請張榮興親赴球場，象徵警政精神在球場內外的薪火相傳。

同時，張榮興頒發感謝狀給陳國恩，感謝他長期深耕體育與社會公益，積極促成警政與民間社會的正向連結。

刑事局表示，這次活動還和新北市警察局共同合作到現場設置「反詐騙宣導區」，提供民眾反詐騙諮詢、宣導資料及互動反詐闖關小遊戲，新北市警察局騎警隊及警犬隊到場展演，刑事局吉祥物刑事Bear現身帶動球迷認識最新詐騙手法，將防詐意識傳遞給每名球迷。

刑事局長邱紹洲表示，球場是凝聚人心之處，而球迷正是最有力的防詐散播者。詐騙集團近年來透過社群媒體、網路賣場、假投資群組等管道大肆橫行，受害者年齡層從年輕人到年長者無所不包，許多人正是在日常生活中的一個疏忽，就落入難以挽回的財產損失。

詐騙集團 張榮興 刑事局

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