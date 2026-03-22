婦疑遭詐面交現金換虛擬幣被搶 桃園警逮嫌法辦

桃園市蘆竹警分局今天表示，20日晚間有婦人遭誘騙，面交近新台幣百萬元投資虛擬貨幣，卻遭年輕車手搶奪逃逸，警方獲報昨晚查獲搶嫌送辦，經桃園地檢署檢察官聲請羈押獲准。

桃園市警察局蘆竹分局發布新聞稿表示，一名蘆竹區婦人因遭詐騙集團以投資換虛擬貨幣為由誘騙，在20日晚間9時許攜帶現金近百萬元，相約在蘆竹區上興路某超商前面交，不料車手卻搶奪財物後騎乘未懸掛車牌機車逃逸，員警透過監視系統追查後於昨天查獲犯嫌，訊後依詐欺、搶奪罪嫌移送桃園地方檢察署偵辦。

蘆竹分局說，此類犯罪多由犯嫌假冒個人幣商或投資顧問身分，在社群媒體以「免手續費換幣」及「高報酬投資」等話術誘引，引導被害人攜帶現金前往指定地點進行場外交易，規避合法平台身分驗證及金流紀錄，呼籲民眾選擇合法虛擬資產服務業者（VASP）進行交易。

蘆竹分局分局長楊贊鈞指出，若接獲疑似假幣商邀約或遭遇可疑情形，可撥打165反詐騙專線或撥打110查證求助，並牢記不私約現金面交、不信陌生幣商話術、不使用來路不明之交易平台或APP的「三不原則」，以免財產與人身安全受威脅。