快訊

賴總統拋重啟核電 反核團體：可能總統以前就愛核電…只是沒讓大家知道

聽新聞
0:00 / 0:00

婦疑遭詐面交現金換虛擬幣被搶 桃園警逮嫌法辦

中央社／ 桃園22日電

桃園市蘆竹警分局今天表示，20日晚間有婦人遭誘騙，面交近新台幣百萬元投資虛擬貨幣，卻遭年輕車手搶奪逃逸，警方獲報昨晚查獲搶嫌送辦，經桃園地檢署檢察官聲請羈押獲准。

桃園市警察局蘆竹分局發布新聞稿表示，一名蘆竹區婦人因遭詐騙集團以投資換虛擬貨幣為由誘騙，在20日晚間9時許攜帶現金近百萬元，相約在蘆竹區上興路某超商前面交，不料車手卻搶奪財物後騎乘未懸掛車牌機車逃逸，員警透過監視系統追查後於昨天查獲犯嫌，訊後依詐欺、搶奪罪嫌移送桃園地方檢察署偵辦。

蘆竹分局說，此類犯罪多由犯嫌假冒個人幣商或投資顧問身分，在社群媒體以「免手續費換幣」及「高報酬投資」等話術誘引，引導被害人攜帶現金前往指定地點進行場外交易，規避合法平台身分驗證及金流紀錄，呼籲民眾選擇合法虛擬資產服務業者（VASP）進行交易。

蘆竹分局分局長楊贊鈞指出，若接獲疑似假幣商邀約或遭遇可疑情形，可撥打165反詐騙專線或撥打110查證求助，並牢記不私約現金面交、不信陌生幣商話術、不使用來路不明之交易平台或APP的「三不原則」，以免財產與人身安全受威脅。

社群媒體 詐騙集團 桃園

延伸閱讀

白天闖民宅偷現金與銀飾 屋主火大po網請大家幫忙捉小偷

普發現金截止倒數！刑事局提醒民眾3重點 阻止詐騙找上門

黑吃黑！假警察搶外籍車手150萬面交詐款 3男依結夥搶奪判刑

影／毒蟲酒駕遇警玩命狂飆 逆向蛇行撞警落網…先收19萬違規罰單

相關新聞

時窮節乃現！被騙千萬阿嬤帳戶多20萬堅持還錢 網激賞：傳給孫子無價之寶

律師林智群近日在臉書曝光一起詐騙案，一名阿嬤遭詐騙集團騙走逾千萬元，不僅現金被掏空，連房產也被誘騙抵押貸款，損失慘重。然而，在案件告一段落後，她仍堅持將帳戶中「多出來的20萬元」歸還給另一名同被詐騙的受害者，其誠信之舉在網路上引發廣泛讚賞。

普發現金截止倒數！刑事局提醒民眾3重點 阻止詐騙找上門

政府普發一萬現金自去(114)年11月發放至今，大部分民眾已領取，在政府防詐騙宣導下，115年迄今無受害案例，希望如同棒球賽的9局下半，防守到最後一哩路，不要再有民眾因接到誆稱郵局人員，通報「民眾的普發現金遭人冒領」，進而由地方分局警察主動聯絡受理報案，要求民眾繳交名下所有的提款卡與銀行存簿。

公益捐款可抽盲盒？男慘遭詐29萬元 刑事局揭密詐騙新手法

近年國內血庫長期面臨血液庫存偏低問題，尤其遇到寒流、連續假期時常出現「血荒」情形，為鼓勵民眾挽袖捐血、共同守護醫療用血安全，警政署刑事警察局與台北市警察局特別攜手大大數位基金會於台北市政府前廣場舉辦「捐血家年華」活動，從南至北串連台中、苗栗、新竹、桃園...

詐團假投資騙男35萬 被害人吐失金關鍵：先嘗甜頭3萬失戒心

吳姓男子今天出席基隆市警局「打詐儀錶板」記者會，他提及會陷入詐團的經過，他LINE加入投資群組，並依照假助理指示下載投資APP。詐團初期不僅先寄送實體書籍，甚至讓他成功出金3萬元，因此失去戒心，一步步被騙35萬元，提醒民眾不要被這種「先給甜頭」的話術所騙。

劉世芳：境外敵對勢力及跨境詐騙犯罪日增 警政署應主動跨出國內範圍

內政部今部務會報安排警政署報告「114年打詐成效及115年精進打詐作為」，自推出165打詐儀錶板以來，全國每日平均詐欺案件受理數減少約20%。內政部長劉世芳會中表示，鑑於境外敵對勢力及跨境詐騙犯罪日益增加，警政署應主動跨出國內範圍，另針對被害人因警示帳戶影響日常金流情形，應研議強化被害人保障機制。

男陷網戀欲投資飲料店20萬元　台中警銀聯手阻詐

台中市林姓男子透過通訊軟體認識網友，發展成網戀，對方希望林姓男子協助投資新台幣20萬元開飲料店，林姓男子到銀行要匯款，行...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。