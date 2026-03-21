普發現金截止倒數！刑事局提醒民眾3重點 阻止詐騙找上門

政府普發一萬現金自去(114)年11月發放至今，大部分民眾已領取，在政府防詐騙宣導下，115年迄今無受害案例，希望如同棒球賽的9局下半，防守到最後一哩路，不要再有民眾因接到誆稱郵局人員，通報「民眾的普發現金遭人冒領」，進而由地方分局警察主動聯絡受理報案，要求民眾繳交名下所有的提款卡與銀行存簿。

刑事局表示，迄今最後一件普發現金詐騙案例，是去年12月中旬，1名45歲的護理師接獲歹徒自稱彰化光復郵局的洪主任，持其護理師的身分證件至郵局說要代領普發一萬，護理師表示其證件就在自己身上，並未遺失或委託他人領取，歹徒見詐騙劇本完全朝著設計的對話進行，遂稱將替護理師向當地警察局報案。隨後，1位誆稱彰化縣警察局彰化分局偵查隊林姓警員來電，要求護理師至分局詢問案情，護理師平時在台北工作，便表示無法南下，假警察便請護理師加LINE，可用視訊報案作筆錄。

視訊筆錄過程中，護理師出示各種身分證明文件及銀行帳戶，歹徒打蛇隨棍上，旋即表示經查詢，其銀行帳戶亦涉及詐欺案件，原本應該在11月中出庭卻未到場，法院已開立拘票要將護理師拘捕到案，護理師一聽到將被捕相當緊張，假警察安撫護理師將會把護理師的狀況跟檢察官說明。後續，又有假檢察官跟護理師聯絡，要求護理師提供保金、每天用LINE回報行蹤，並應遵守偵查不公開，絕對不能向任何人提起此案。此外，護理師在假檢察官的要求下，向銀行申請房屋增貸226萬元存入自己的銀行帳戶，又將銀行存簿及提款卡面交給自稱法務人員，詐騙集團發現護理師相當聽話，又向護理師說因她涉及的案件有被害人自殺，需護理師再繳交138萬元保證金。前後包含原本銀行帳戶的錢，共379萬元遭詐騙集團提領一空，護理師才驚覺遭詐。

針對此類結合普發現金的假冒公務機構詐騙，刑事局提醒民眾，普發現金已進入領取尾聲，至4月30日止，詐騙集團正做「最後衝刺」，切莫因一時緊張而亂了方寸。警察不會用LINE做筆錄，檢警機關辦案，絕不會透過通訊軟體要求民眾進行視訊筆錄或展示身分證件；司法機關不代管金錢，法院或檢察官絕不會以「監管帳戶」、「偵查不公開」為由，要求民眾繳交保證金、匯款，或要求「面交銀行存簿與提款卡」；公家機關不主動聯絡報案，警察機關不會因為有人持你證件去郵局，就「主動」打電話要求你加LINE受理報案，謹記三不原則，守住最後一哩路，確保荷包安全。

本文章來自《桃園電子報》。原文：普發現金截止倒數！刑事局提醒民眾3重點阻止詐騙找上門