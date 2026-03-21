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公益捐款可抽盲盒？男慘遭詐29萬元 刑事局揭密詐騙新手法

桃園電子報／ 桃園電子報

近年國內血庫長期面臨血液庫存偏低問題，尤其遇到寒流、連續假期時常出現「血荒」情形，為鼓勵民眾挽袖捐血、共同守護醫療用血安全，警政署刑事警察局與台北市警察局特別攜手大大數位基金會於台北市政府前廣場舉辦「捐血家年華」活動，從南至北串連台中、苗栗、新竹、桃園及雙北，與7縣市匯流共聚，目標募集1萬5000袋熱血。捐血家年華活動於今(21)日上午10時至下午16時在台北市政府前廣場開跑，並於下午邀請台北市長蔣萬安與律師謝震武等重量級嘉賓現場號召，刑事局也於現場設置反詐騙宣導攤位，教導民眾辨識各種「披著公益外衣」的詐騙陷阱。

刑事警察局指出，部分詐團會針對熱心公益活動之民眾行騙，有一位林姓被害人，在IG上看見一則假冒公益團體的抽獎活動廣告，詐騙集團宣稱只要進行「公益捐款」，就可獲得盲盒或轉盤抽獎機會，並提供一個精美的假網站。林先生捐款後，被誘騙加假客服LINE進行領獎，詐騙集團開始以「帳戶未開通第三方認證」與「手續費」為由要求轉帳，並引導以LINE視訊通話操作網銀匯款，最終導致被害人損失共約29萬餘元。

刑事局提醒民眾，於網路上看到的公益活動應先與主辦官方確認，進行網銀匯款時也要查證對方帳戶名稱，並勿提供OTP驗證碼。捐血是一項能挽救生命的公益行動，希望透過此次公益活動結合反詐宣導，提醒民眾捐熱血也要顧好荷包，現場捐血的民眾除了能領取防詐宣導小禮外，主辦單位更提供精美禮盒，邀請全民投入熱血兼防詐行列。

本文章來自《桃園電子報》。原文：公益捐款可抽盲盒？男慘遭詐29萬 刑事局揭密詐騙新手法

刑事局於現場設置反詐騙宣導攤位，教導民眾辨識各種「披著公益外衣」的詐騙陷阱。 圖／刑事局提供
刑事局於現場設置反詐騙宣導攤位，教導民眾辨識各種「披著公益外衣」的詐騙陷阱。 圖／刑事局提供

捐血 公益

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