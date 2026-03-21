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網戀約會先買點數卡否則上門討債 24歲女差點被詐3萬元

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導

彰化市一名24歲女子結識男網友，兩人相約見面， 對方露出真面目，要她先到超商買3萬元點數卡，否則將派人上門討債，這名女子嚇得到超商欲購買點數，店員發現有異報警，經員警說明是詐騙手法後，才免除錢財損失。

警方表示，彰化分局大埔派出所警員林冠錡日前擔服守望勤務時，接獲統一超商店員通報，稱有一女子欲購買3萬元的App Store點數卡，疑似遭詐騙需警方協助。

林冠錡到場了解，當事人是一名24歲女子，她透露日前透過交友軟體結識一名暱稱「Ash」的男網友，雙方在網路上相談甚歡。男網友隨後表示若欲見面約會，須先聯繫他的「公關經理」，並要求她先行購買App Store點數卡作為相關費用，否則將派人上門討債，藉此對她施加壓力。

這名女子因此到超商準備購買價值3萬元的App Store點數卡，幸好店員察覺情況異常，主動關心並即時通報警方。林冠錡耐心向她說明此類手法為常見的「交友詐騙」及「點數卡詐騙」模式，並分析詐騙集團常以交友、約會、投資或恐嚇等話術誘導民眾購買點數卡轉交序號牟利，她才恍然大悟，當場打消購買點數卡念頭。

彰化分局呼籲，詐騙集團常透過交友軟體接近民眾，並以各種理由要求購買遊戲點數卡、禮品卡或匯款，民眾若遇到類似情形務必提高警覺，切勿依指示購買點數或提供序號，如有疑問可撥打165反詐騙專線或110報案專線查證，以共同防制詐騙案件發生。

彰化市一名24歲女子與網友見面，對方要她先到超商買3萬元點數卡，否則將派人上門討債，這名女子嚇得到超商欲購買點數，店員發現有異報警，才免除錢財損失。本報資料照片
彰化市一名24歲女子與網友見面，對方要她先到超商買3萬元點數卡，否則將派人上門討債，這名女子嚇得到超商欲購買點數，店員發現有異報警，才免除錢財損失。本報資料照片

超商 詐騙集團

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