社群平台冒用名義賣農產品 農試所籲民眾勿輕信

農業部農業試驗所今天表示，近日社群平台出現假冒試驗分所名義，以「研發過剩」、「試驗品特價」等語販售商品，農試所澄清，該所不會販售商品、發起團購，呼籲民眾勿輕信。

農業部農業試驗所今天發布新聞稿表示，近日於Threads、Instagram等社群媒體平台上，頻繁出現不法帳號，假冒農業試驗所鳳山熱帶園藝試驗分所及嘉義農業試驗分所名義，聲稱販售試驗種植山竹或蜜棗。

農試所表示，該所及所屬分所，從未參與任何商業買賣，請民眾提高警覺，切勿上當。

農試所說明，該所為國家級公務科研機關，依法從事農業試驗研究與品種改良，職責在於提升國家農業技術，且所有研究成果、品種改良或試驗推廣訊息，僅會透過官方網站或官方粉絲專頁對外發布，絕對不會透過社群媒體、通訊軟體等進行任何物品販售、發起團購或任何形式商業交易行為。

針對遭偽造官方身分行為，農試所指出，相關行為已嚴重損害名譽並涉嫌詐欺，將採取必要法律行動，蒐證並移送法辦，嚴厲譴責擾亂社會秩序的惡意行為。

農試所提醒，試驗成果多以技術轉移、授權或示範推廣為主，絕不會在社群平台私訊民眾，要求匯款或下單，而詐騙廣告常以「研發過剩」、「試驗品特價」或「限時限量」等語誘騙，請民眾應多方查證，切勿輕信。