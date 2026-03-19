詐團假投資騙男35萬 被害人吐失金關鍵：先嘗甜頭3萬失戒心

吳姓男子今天出席基隆市警局「打詐儀錶板」記者會，他提及會陷入詐團的經過，他LINE加入投資群組，並依照假助理指示下載投資APP。詐團初期不僅先寄送實體書籍，甚至讓他成功出金3萬元，因此失去戒心，一步步被騙35萬元，提醒民眾不要被這種「先給甜頭」的話術所騙。

吳男說，他在通訊軟體LINE認識對方，隨後加入投資群組，並依照假助理指示下載投資APP。詐騙集團初期不僅先寄送實體書籍，甚至讓他成功出金3萬元，降低他戒心，他被高獲利一直洗腦一步步陷入陷阱。

吳男表示，隨後對方以面交方式可以看到人較為放心為由，指派專員與他聯繫，以獲利豐富引誘，陸續在超商門市面交共35萬元。但他要提領款項時，對方又佯稱他抽中700萬元的股票，要求必須額外支付350萬元才能提領，此時他才驚覺受騙向警方報案。

副大隊長李國忠說，警方統計，2月受理詐騙案件數115件，較1月減少79件（減少41%）；財損金額6302萬元，較上月減少4768萬元（減少43%）；詐騙手法以網路購物詐騙居首占25.2%，其次為假投資詐騙占10.4%及假交友財詐騙占7.8%。假投資詐騙造成的損失最為嚴重，占整體財損77.1%。

以行政區分析，每萬人案件發生數最高之地區為暖暖區每萬人4件，而安樂區則是每萬人財損最嚴重地區，每萬人財損金額達新臺幣334萬元。

市警局長林信雄指出，去年共攔阻詐騙251件，攔阻金額達1億7908萬元，較去年同期增加40件、成長19%，攔阻金額增加5730萬元、成長47%，顯示警銀聯防機制已有效發揮前端防堵功能，實質降低民眾財產損失。