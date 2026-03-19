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劉世芳：境外敵對勢力及跨境詐騙犯罪日增 警政署應主動跨出國內範圍

聯合報／ 記者張曼蘋／台北即時報導

內政部今部務會報安排警政署報告「114年打詐成效及115年精進打詐作為」，自推出165打詐儀錶板以來，全國每日平均詐欺案件受理數減少約20%。內政部長劉世芳會中表示，鑑於境外敵對勢力及跨境詐騙犯罪日益增加，警政署應主動跨出國內範圍，另針對被害人因警示帳戶影響日常金流情形，應研議強化被害人保障機制。

根據165打詐儀錶板統計，自113年推出「165打詐儀錶板」以來，全國每日平均詐欺案件受理數由573件降至461件，減少約20%；每日平均財損金額由4億114萬餘元降至2億1505萬餘元，減少約46%，顯示政府跨部會合作推動的各項防制作為，已逐步發揮成效。

警政署推動「全國同步打擊詐欺行動專案」，整合中央與地方警政力量，針對詐騙集團的上游犯罪工具供應者、中游機房與水房，以及下游車手與金流網絡進行系統性查緝。警政署表示，114年共執行4次全國同步打擊詐欺專案行動，查獲詐欺集團3397團、犯嫌2萬623人，查扣不法利得63億多元。

防詐及阻詐方面，警政署透過即時通報與下架制度，針對涉詐廣告及高風險帳號進行查核與下架。114年通報下架涉詐廣告15萬餘則、停權涉詐LINE帳號7萬9千個、停止解析涉詐網站6萬餘件，並停斷涉詐門號5897門。

同時，警政署與金融監督管理委員會及各金融機構持續警銀聯防機制，透過臨櫃關懷提問與警示帳戶通報系統即時攔阻疑似被害匯款。114年警方與金融機構共同攔阻疑似遭詐款項1萬9341件，成功攔阻金額約137億元。

警政署表示，針對案情單純者，由警察機關直接通知業者返還款項；若涉及複雜資金流，則由檢察機關調查後辦理。統計114年金融機構協助返還2億3325萬多元，虛擬資產業者協助返還2億2026萬多元。

劉世芳表示，政府全力推動「新世代打擊詐欺策略」，114年12月修正「詐欺犯罪危害防制條例」後，從「加重處罰、加速攔阻、加強保護」三大面向強化防詐體系，結合跨機關聯防攔阻、涉詐訊息防堵及全民識詐宣導等措施，從源頭減少詐騙訊息流通、即時阻斷被害歷程，並強化對詐欺集團的查緝與溯源打擊。

劉世芳也說，鑑於境外敵對勢力及跨境詐騙犯罪日益增加，警政署應主動跨出國內範圍，從國際層面整合執法量能，並與友好國家建立合作機制，共同反制詐欺犯罪；同時要求警政署在既有法制基礎下，持續精進溯源查緝作為。另針對被害人因警示帳戶影響日常金流情形，警政署應研議強化被害人保障機制，在不影響其基本生活前提下，以最快速且符合法規方式返還受騙金額，並結合法務部、金管會及相關機關協力推動，。

內政部今部務會報安排警政署報告「114年打詐成效及115年精進打詐作為」，稍早由內政部次長董建宏（中）主持部務會報會後記者會。記者張曼蘋／攝影
內政部今部務會報安排警政署報告「114年打詐成效及115年精進打詐作為」，稍早由內政部次長董建宏（中）主持部務會報會後記者會。記者張曼蘋／攝影

金融機構 被害人 詐騙集團 劉世芳 境外敵對勢力

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