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男陷網戀欲投資飲料店20萬元 台中警銀聯手阻詐
台中市林姓男子透過通訊軟體認識網友，發展成網戀，對方希望林姓男子協助投資新台幣20萬元開飲料店，林姓男子到銀行要匯款，行員發現有異報案，經員警勸說成功阻詐。
台中市政府警察局太平分局今天表示，太平派出所16日下午1時接獲轄內某銀行員報案，有男子要匯大額款項到不明帳戶，疑遭詐騙，請警方前往協助。
經員警到場了解，林姓男子數個月前透過社群軟體認識暱稱「小棉」網友，發展成網戀後，對方稱有飲料店工作經驗，近日想創業開店，希望林姓男子出資當股東，打拚兩人未來。
林姓男子當天到銀行要轉帳20萬元到對方指定帳戶，行員發現匯款帳號有異報警。員警到場得知雙方認識過程且尚未見面，研判為典型交友投資詐騙，經警方舉出相關案例並協助查證，林姓男子才發現險遭詐騙，並感謝警方與行員協助。
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