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假刷卡真套現 ！第三方支付「台灣里」涉洗錢70億坑殺41家銀行

聯合報／ 記者巫鴻瑋／高雄即時報導

高雄地檢署偵辦第三方支付業者「台灣里」，涉嫌虛設人頭公司洗錢案，查出該公司配合非法賭博網站洗錢、自營刷卡換現金等手法，不法金流高達逾70億元，檢方近日偵結，依違反組織犯罪防制條例、洗錢防制法及銀行法等罪嫌，起訴該公司內部人員及人頭公司負責人共166人，並對在逃主嫌簡坤松發布通緝。

檢方表示，依調查局南機站情資，「台灣里Taiwan OpenPay」公司涉嫌利用人頭公司替不法業者洗錢，檢察官自去年6月起指揮專案小組，陸續發動搜索並傳喚涉案人到案。其中主嫌黃柏菖等7人遭法院裁定羈押禁見，另6人以3至10萬元不等交保，為保全日後追徵，檢方已扣押被告與公司名下不動產、黃金及存款共約9000餘萬元。

台灣里的公司高層涉嫌大量收購人頭公司作為台灣里的特約店家，再以台灣里大量非法收受無合理來源人頭特約店家的資金，公司卻在官網宣稱成立於1999年，2001年開始代收代付業務，服務包含提供國內外銀行發行信用卡收款服務，以及ATM、超商條碼等代收業務，直到去年5、6月，有不少合作廠商沒收到代收款項，找上門才發現台灣里公司早已人去樓空。

檢方擴大清查發現，台灣里公司負責人簡坤松、黃柏菖及潘靜敏等人，自2023年3月起提供洗錢金流服務。該犯罪集團共虛設81家人頭公司，替95個非法賭博網站洗錢達33億元。

台灣里更自行經營「刷卡換現金」業務，向國內銀行詐得14億元，另有22億元不明資金為規避洗錢防制法而刻意處置，檢方估算，該集團洗錢總額達70億元，犯罪所得約7億元。

檢方查出，台灣里聯手信用不良民眾大舉坑殺國內41家發卡銀行，狂刷14億，他們先是利用網路大打廣告，專挑信用不佳卻急需資金週轉的民眾下手，並將這些消費者吸收為詐欺共犯，雙方謀議以「假消費、真借貸」，事前約定抽取9%至15%不等的高額手續費。

當民眾上門，台灣里人員便會挑選旗下尚有額度的虛設人頭特約商店，產製虛假的「機動付款」連結，持卡人線上刷卡後，扣除手續費即可當場或透過匯款套取現金，例如刷卡1萬元，實拿8500元。

台灣里隨後再以「自己代理」的方式，用人頭特店名義向收單銀行請款，將發卡銀行代墊的款項洗入集團指定帳戶，隱匿犯罪所得，估算台灣里從中抽取的洗錢暴利高達1億4126萬餘元。

國內41家受害銀行受害中，中國信託、台北富邦、玉山、國泰世華及台新等5家大型發卡銀行，遭詐金額均突破1億元大關，另有聯邦、花旗、永豐、星展等20家銀行受害金額達500萬元以上。

檢方還查出，在逃主嫌簡坤松的妻子林姓女子等4人，涉嫌出名購買外匯以隱匿犯罪所得，林女更在簡逃亡後，協助隱匿資產並指使同案共犯串證。檢方依組織犯罪防制條例、詐欺犯罪危害防制條例、洗錢防制法等罪嫌對166名被告提起公訴，並建請法院沒收犯罪所得。

第三方支付「台灣里」業者涉嫌洗錢逾70億元，檢警在嫌犯等人住處搜出大批成捆的現金。記者巫鴻瑋／翻攝
第三方支付「台灣里」業者涉嫌洗錢逾70億元，檢警在嫌犯等人住處搜出大批成捆的現金。記者巫鴻瑋／翻攝

第三方支付「台灣里」業者涉嫌洗錢逾70億元，檢警在嫌犯等人住處搜出大批成捆的現金。記者巫鴻瑋／翻攝
第三方支付「台灣里」業者涉嫌洗錢逾70億元，檢警在嫌犯等人住處搜出大批成捆的現金。記者巫鴻瑋／翻攝

洗錢 洗錢防制法

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