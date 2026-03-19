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詐團車手行搶婦人1500萬現鈔 警攻堅水房逮7嫌卻只追回15萬

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導

苗栗縣竹南地區3月7日晚間發生搶案，47歲女子落入投資詐騙陷阱，竟獨自帶著1500萬元現鈔前往獅山公園面交購買虛擬貨幣，但詐騙集團車手取款時，未將虛擬貨幣匯入被害人的錢包，趁隙直接搶走裝錢背包，開車逃逸無蹤。

據了解，竹南警分局當晚7點左右獲報後，立即與苗栗縣警局刑事警察大隊、頭份分局等單位共組專案小組，並通報雲林縣警局斗六分局及台南市政府警局第五分局協助，沿途攔截圍捕追緝犯嫌，連夜在雲林縣斗六市及台南市北區，拘提32歲負責行搶的江姓主嫌及30歲負責接應的于姓共犯到案。

被害女子落入虛擬貨幣投資詐騙陷阱後，四處向公司同事、客戶借貸籌錢，就連房子也都拿去質押，但詐騙團夥從搶奪1500萬得手後，層層轉手，警方初步僅追回15萬元贓款，被害女子損失慘重，後續如何還錢，也讓她幾乎要崩潰。

竹南警分局表示，全案經溯源查緝上游共犯，並搜索疑似詐騙集團的水房處所，最後共計緝獲7名犯嫌到案，7人均有詐騙集團背景前科紀錄，疑因一時無法製作1500萬元虛擬貨幣錢包，才心生行搶計畫，在與被害人相約交易時，由江姓車手出面並趁機當街強奪現金後逃逸，全案依加重搶奪罪嫌將犯嫌移送苗栗地方檢察署偵辦並羈押禁見。

全案警方依加重搶奪罪將江姓主嫌等人移送苗栗地方檢察署偵辦並羈押禁見。圖／警方提供
全案警方依加重搶奪罪將江姓主嫌等人移送苗栗地方檢察署偵辦並羈押禁見。圖／警方提供

車手 被害人 詐騙集團 虛擬貨幣

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