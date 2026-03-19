詐團車手行搶婦人1500萬現鈔 警攻堅水房逮7嫌卻只追回15萬

苗栗縣竹南地區3月7日晚間發生搶案，47歲女子落入投資詐騙陷阱，竟獨自帶著1500萬元現鈔前往獅山公園面交購買虛擬貨幣，但詐騙集團車手取款時，未將虛擬貨幣匯入被害人的錢包，趁隙直接搶走裝錢背包，開車逃逸無蹤。

據了解，竹南警分局當晚7點左右獲報後，立即與苗栗縣警局刑事警察大隊、頭份分局等單位共組專案小組，並通報雲林縣警局斗六分局及台南市政府警局第五分局協助，沿途攔截圍捕追緝犯嫌，連夜在雲林縣斗六市及台南市北區，拘提32歲負責行搶的江姓主嫌及30歲負責接應的于姓共犯到案。

被害女子落入虛擬貨幣投資詐騙陷阱後，四處向公司同事、客戶借貸籌錢，就連房子也都拿去質押，但詐騙團夥從搶奪1500萬得手後，層層轉手，警方初步僅追回15萬元贓款，被害女子損失慘重，後續如何還錢，也讓她幾乎要崩潰。

竹南警分局表示，全案經溯源查緝上游共犯，並搜索疑似詐騙集團的水房處所，最後共計緝獲7名犯嫌到案，7人均有詐騙集團背景前科紀錄，疑因一時無法製作1500萬元虛擬貨幣錢包，才心生行搶計畫，在與被害人相約交易時，由江姓車手出面並趁機當街強奪現金後逃逸，全案依加重搶奪罪嫌將犯嫌移送苗栗地方檢察署偵辦並羈押禁見。