「觀光旅遊」露餡！假老闆傳LINE要求匯款…彰化女會計保住126萬

彰化市一名林姓女會計，日前接獲自稱是老闆的LINE訊息，要求「速匯美金4萬元至指定帳戶支付貨款」，她急忙到銀行櫃台匯款，但眼尖的行員發現匯款附言是填寫「觀光旅遊」，與她所稱支付貨款用途明顯不符，經通知警方到場勸說，才避免損失。

彰化警分局民生路派出所警員陳俊佑、徐友祥日執行巡邏時，接獲合作金庫銀行彰化分行通報，稱有民眾欲臨櫃匯款美金4萬元，疑似遭詐騙需警方到場協助。

兩警立即趕到場了解，是一名在公司擔任會計的林姓女子，表示接獲自稱公司陳姓老闆的LINE訊息，要她「速匯美金4萬元至指定帳戶支付貨款」。林女不疑有他，立即前往銀行準備臨櫃匯款美金4萬元（折合新臺幣約126萬元）。不過，行員在審核匯款資料時，發現匯款附言竟填寫「觀光旅遊」，與所稱支付貨款用途明顯不符。

員警向林女說明，這是典型「假冒公司高層」詐騙手法，詐騙集團入侵或仿冒公司主管LINE帳號，利用會計人員職務信任心理，要求緊急匯款。經警方與行員耐心解說及實例分析，林女驚覺遭詐騙，當場取消匯款。

彰化分局呼籲，企業應建立多重匯款確認機制，對於LINE或通訊軟體指示匯款務必再三查證，可透過電話或面對面確認，以防遭詐。