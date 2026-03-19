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中壢婦投資塔位遭騙850萬元 警方強力逮捕院檢通緝車手

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導

桃園市中壢警分局仁愛派出所日前接獲74歲報案，表示投資生基塔位不斷被要求補繳金額，感覺遭詐欺，警方受理後準備餌鈔，昨日下午攔下反抗而且要逃跑的車手，民眾把影片PO上網路平台，警方強勢作為獲不少稱讚。

昨日傍晚近6時30分，28歲林姓車手如約而至，在車上當面向被害人取走警方準備的餌鈔50萬元，隨即上車逃逸，警網立即上前攔停，未料林男仍想加速逃逸，員警見狀當機立斷，立即破窗將林男自車內拖出逮捕，並查扣生基塔位權狀20張及手機2支。

警方還查出林男自2023年起，頻頻涉嫌詐欺犯罪，在北台灣地區流竄，有北檢北院、新北院及士檢發布的靈骨塔位詐欺案4案通緝，全案警詢後歸案。

王婦於報案前已陸續投入高達850萬元購買塔位及生基塔位投資，期間不斷遭詐騙集團以補繳手續費、契約費及地契費等相關規費，且金額動輒20、30萬，這次又被要求補繳手續費50萬，察覺異狀並報警，成功協助警方查獲車手。

中壢警分局長林鼎指出，詐騙集團常以靈骨塔、生基塔位投資為話術，鎖定年長者以高報酬轉售誘騙投資，並持續以各種名義要求補繳費用，屬於典型詐騙手法。民眾遇投資標的涉及不動產、塔位或要求反覆繳費情形，務必提高警覺，可撥打165反詐騙專線或就近向警方查證，避免落入詐騙陷阱。

警方逮捕車手和查扣證物。記者鄭國樑／翻攝
警方逮捕車手和查扣證物。記者鄭國樑／翻攝

北院 中壢 北檢 靈骨塔 詐騙

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