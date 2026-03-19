時窮節乃現！被騙千萬阿嬤帳戶多20萬堅持還錢 網激賞：傳給孫子無價之寶

一名阿嬤因遭詐騙損失千萬，帳戶還被詐團利用收款20萬元，而她堅持將該款項歸還原主。示意圖，非文中當事人。 圖／AI生成

律師林智群近日在臉書曝光一起詐騙案，一名阿嬤遭詐騙集團騙走逾千萬元，不僅現金被掏空，連房產也被誘騙抵押貸款，損失慘重。然而，在案件告一段落後，她仍堅持將帳戶中「多出來的20萬元」歸還給另一名同被詐騙的受害者，其誠信之舉在網路上引發廣泛讚賞。

林智群表示，該名阿嬤遭詐騙集團設局，不僅被騙走大筆資產，詐團甚至利用她的銀行帳戶作為收款工具，接收其他受害人的款項。詐騙集團將另一名受害人的20萬元匯入阿嬤帳戶，但車手尚未提領，帳戶即遭警方凍結。該名匯款人因此提告詐欺，阿嬤一度面臨法律責任。經律師協助提出相關證據，證明阿嬤同樣是受害者，並無參與詐騙的主觀犯意，檢方最終作出不起訴處分，還其清白。

儘管法律責任解除，且對方一度未再追討款項，事件看似落幕，但阿嬤卻主動表示：「不是我的錢，我不要！」認為該筆20萬元並非屬於自己，應歸還給原本的受害人，小孩也全力支持她的決定。讓律師大為讚賞，認為在損失慘重的情況下，阿嬤仍堅持不收不義之財，直呼阿嬤此舉果然是「時窮節乃現」。

林智群透露，該起事件在律師的協助下，透過地檢署聯繫到對方家屬，最終安排雙方會面，阿嬤將款項親手歸還給失主阿伯。

事件曝光後，不少網友感動表示「這才是真正的品格」、「傳給了子孫無價之寶」、「人性的光輝」、「損失這麼多還能這樣，真的不容易」。也有網友指出，從法律角度來看，阿嬤若未主動返還，仍可能面臨侵占等爭議，認為阿嬤的選擇不僅道德高尚，也讓自己避免了潛在的法律風險。