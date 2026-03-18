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櫃買中心拆解四大常見金融詐騙手法 呼籲民眾提高警覺

經濟日報／ 記者王奐敏／台北即時報導

櫃買中心（Taipei Exchange）整理內政部警政署165打詐儀錶板公布近期民眾遭金融投資詐騙案例，呼籲民眾提高警覺。

四大常見金融詐騙手法包括一、假投資詐騙：詐騙集團假扮投資專家，透過Facebook、Instagram或交友APP主動接觸民眾，並誘導轉移至私人通訊軟體（如LINE或Telegram）、假平台、假APP等，要求民眾匯款至指定帳戶，等到欲取出資金時才發現是詐騙。

二、假冒銀行專員貸款詐騙：鎖定急需資金之民眾，利用「快速放款、無需保人」等誘人廣告於Facebook或Instagram投放，並假冒銀行專員，要求民眾寄送銀行提款卡、存摺、分享電腦螢幕或預繳費用，進而盜領帳戶資金或用於洗錢。

三、假代辦借款詐騙：以廣告或話術聲稱提供身分證、健保卡和工作資料就可以幫忙辦貸款，並誘騙民眾申辦手機門號或設備可降低貸款服務費，事後才發現無故背了一堆高額分期和手機月租費。

四、假冒檢警或公務人員詐騙：詐騙集團假冒檢警或公務人員，謊稱民眾涉入刑事或洗錢案件，要求了解財務狀況或配合監管帳戶，企圖製造民眾恐慌，並出具假公文，使用視訊模仿警局環境，騙取民眾交付金融卡、存款或現金。

櫃買中心呼籲民眾從事任何投資或辦理貸款時，應選擇合法管道，才能保障自身權益，此外，也不要將金融卡、銀行存摺及密碼提供予陌生人。如發現有疑似證券期貨詐騙情事，除通報165反詐騙專線外，亦可撥打（02）2737-3434「證券期貨反詐騙諮詢專線」，歡迎民眾多加利用。

櫃買中心 詐騙集團

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