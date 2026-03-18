太陽聯盟屏陽總會開桌遊店洗錢 50人遭假投資、假檢警詐騙千萬

太陽聯盟屏陽總會成員戴姓男子涉嫌經營融資公司、桌遊店，收受詐騙集團贓款，購買泰達幣洗錢，向50人騙走1100萬元；警方查獲戴等42人依詐欺、洗錢防制法、組織犯罪防制條例送辦，法院裁定楊姓男子等14人羈押，戴60萬元交保。

警方調查，23歲戴姓男子夥同29歲林姓男子，在屏東縣、高雄市經營1間融資公司、4間桌遊店，由林管理帳目，42歲楊姓男子聯繫車手及收水集團，將詐騙贓款交至相關公司及餐廳，再購買泰達幣洗錢；詐團機房以假投資、假檢警手法，去年4至7月向50人騙走1100萬元。

屏東縣刑事警察大隊、刑事局偵八大隊分析車手ATM提領熱點，去年8月至今年2月拘提、逮捕或通知戴等42人，包括金主、車手、收水及收簿手，戴否認詐騙。

警方搜索查扣2100萬元、2輛汽車、「太陽精神」字樣匾額、太陽聯盟組織表、蓮陽聯盟服飾及電腦、手機、公司資料、點鈔機、帳冊、少量K他命。警詢後隨案移送其中28人，檢方聲押17人，其他人請回，法院裁定楊等14人羈押，戴、林各60萬、30萬元交保。

太陽聯盟屏陽總會成員戴姓男子涉嫌經營融資公司、桌遊店，收受詐騙集團贓款，向50人騙走1100萬元，警方查獲戴等42人送辦。記者李奕昕／翻攝