全國掃蕩黑幫詐團58團 刑事局發動「主題式」打擊詐騙

刑事局統計查獲幫派組織案件，7成涉及詐欺，今年初全國同步掃蕩黑幫詐騙集團，查獲黑幫詐團58團、犯嫌285人。內政部長劉世芳今表示，持續溯源打擊黑幫，與法務部、金管會合作，最快將詐騙款項發還被害人。

刑事局今年初起規劃「主題式」打詐，分析詐欺與幫派深度結合，形成集團化、產業化犯罪型態，1月26日至上月4日執行掃蕩黑幫詐團行動專案，聚焦清查詐騙背後幫派，查獲竹聯幫、天道盟、太陽聯盟等黑幫詐團58團、犯嫌285人，扣押金流6088萬元。

劉世芳今由警政署長張榮興陪同，赴刑事局視察專案成果。她表示，已修正詐欺犯罪危害防制條例，法律授權更上層樓，溯源詐團車手後面的黑幫集團，向上打擊犯罪，將與法務部、金管會合作，最快返還詐騙款項，保障被害人權益。

刑事局表示，前年8月起設「165打詐儀錶板」網站公布詐欺數據，透過資訊透明化與即時趨勢分析，提升全民識詐意識，強化社會監督與各部會執法效能，去年比前年8至12月，詐欺案件數下降21%，財損金額下降40%。

刑事局指出，將每波行動所獲情資，匯入大數據系統分析案件關聯，轉化為下一波專案精準打擊目標，精準鎖定機房、車手、金流、硬體設備及幕後主腦，分階段、主題式規劃接力掃蕩。