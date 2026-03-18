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10天斬斷詐欺網絡！刑事局掃蕩行動逮58黑幫詐團、扣押贓款逾6千萬

桃園電子報／ 桃園電子報

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政府持續以「預防、攔阻、查緝」三軌並進策略，壓制詐欺犯罪。圖：刑事局提供

政府持續以「預防、攔阻、查緝」三軌並進策略，壓制詐欺犯罪。自2024年「165打詐儀錶板」公布詐欺數據以來，透過資訊透明化與即時趨勢分析，不僅有效提升全民識詐意識，更強化社會監督與政府各部會執法效能。統計2025年與2024年同期相比，詐欺案件數下降約21%，財損金額下降約40%，顯示政府在跨部會情資整合、即時攔阻與溯源打擊同步強化下，防制詐欺危害已獲得初步成效。

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專案期間共計查緝黑幫詐團58團、犯嫌285人，並扣押不法金流達6088萬餘元。圖：刑事局提供

近年詐欺犯罪已與幫派組織深度結合，形成集團化、產業化的犯罪型態。為此，警政署今年初即規劃「主題式打擊專案」，自2026年1月26日至2月4日執行「掃蕩黑幫詐團行動專案」。此次專案聚焦查緝幫派操控之核心組織，專案期間共計查緝黑幫詐團58團、犯嫌285人，並扣押不法金流達6088萬餘元，展現政府「打核心、追金流、斷生計」的實質成果。

此次專案透過地毯式情資溯源及跨轄區聯合查緝，全面清查詐欺犯罪背後之幫派勢力，並同步結合金流調查、資產扣押及警政行政干預措施，從源頭瓦解詐欺犯罪網絡。專案期間共查獲竹聯幫天道盟、太陽聯盟及其他幫派組合、犯罪組織之重要幹部與成員，其中包括查獲戴姓嫌犯等42人成立詐欺、洗錢集團案，查扣現金2100萬餘元及多項犯罪工具；另查獲徐姓嫌犯等5人成立詐欺集團案，查扣現金123萬餘元及毒品等證物，成果顯著。

警政署表示，掃蕩詐欺行動並未因專案結束而停歇，每一波行動所獲之情資，都將匯入大數據系統分析案件關聯，轉化為下一波專案的精準打擊目標；透過分階段、主題式的接續規劃，使執法節奏環環相扣，進而發動有計畫性的接力掃蕩，精準鎖定機房、車手、不法金流、硬體設備及幕後主腦等關鍵犯罪，確保偵辦量能始終聚焦於詐欺產業鏈的核心威脅，從根本瓦解犯罪組織。

每一分財損下降，都是守住一個家庭的積蓄；每一件案件減少，都是替社會多一分安心。幫派組織常涉及黑、金、槍、毒及詐欺等多元犯罪，是危害社會治安的根源。打擊詐欺沒有空窗期，政府將持續結合各部會與民間力量，強化涉詐黑幫犯罪之打擊力道，全力守護民眾財產安全與社會安定。

本文章來自《桃園電子報》。原文：10天斬斷詐欺網絡！刑事局掃蕩行動逮58黑幫詐團、扣押贓款逾6千萬

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