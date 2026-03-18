新竹地方檢察署與桃園市大園警分局宣布破獲「美女裸聊側錄」結合「二線虛擬貨幣投資」的連環套詐騙案。圖：讀者提供

新竹地方檢察署與桃園市大園警分局宣布破獲「美女裸聊側錄」結合「二線虛擬貨幣投資」的連環套詐騙案。據悉，該詐騙集團先以大尺度的美女清涼照誘騙被害人上鉤，再以被害人參與裸聊的私密影像威脅被害人匯款，隨後再誘騙投資虛擬幣，掏空被害人的積蓄。日前大園分局持新竹地方法院核發搜索票、新竹地檢核發拘票，發動三波攻堅，直搗詐騙機房，成功將劉姓主嫌、吳姓及黃姓金主等11名核心成員全數緝捕歸案，查扣大批犯案用手機及交通工具。全案除依《組織犯罪防制條例》移送外，更適用最新施行的《詐欺犯罪危害防制條例》從重追訴。

大園分局發動三波攻堅，直搗詐騙機房，成功將劉姓主嫌、吳姓及黃姓金主等11名核心成員全數緝捕歸案。圖：讀者提供

大園分局說明，去(114)年9月警方接獲民眾報案遭感情詐欺後，隨即報請新竹地檢愛股檢察官指揮偵辦。檢警調查發現，該集團組織分工精細，由多名金主出資建置位於新竹的機房，交由劉姓主嫌操盤管理。其中黃姓金主更曾遠赴中國地區管理二線詐騙客服，該集團不僅犯罪手法多樣，甚至招募未成年擔任一線機手，利用同儕心理與金錢誘惑吸引少年誤入歧途。

大園分局查扣大批犯案用手機。圖：讀者提供

警方拆解該詐團的手法，首先由集團一線機手在各類社群軟體大量創建美女帳號，並張貼多張尺度大膽、誘惑性強的清涼照片，藉此吸引被害人目光並主動上鉤；若被害人察覺異狀不願匯款，一線機手便會顯露真面目，直接將被害人的自瀆或私密影片惡意散布至網路社群，以此毀滅被害人名譽進行報復與勒索；被害人若掉入陷阱，便由二線機手接手，以溫情攻勢或高獲利話術，佯稱有特殊管道可投資虛擬貨幣，進一步掏空被害人積蓄，實施二次剝削。

在檢方精確部署下，大園分局發動三波雷霆攻堅，先持搜索票直搗機房核心，逮捕劉姓主嫌及旗下多名機手，並查扣大量作案設備；再根據專案小組提供的數位分析資料，跨縣市赴台中、新竹等地，成功拘提負責出資之梁姓及許姓重要幹部；檢察官核發拘票發動最後一擊，於苗栗及新竹拘提具多項刑案資料之吳姓及黃姓金主。至此，該犯罪組織從機房、管理端到資金來源端，均被澈底連根拔起。

大園分局指出，該案能澈底瓦解，全歸功於檢察官與專案小組的互信與合作。檢察官在偵辦過程中極其信任、力挺基層人員，在檢察官的全力授權下，專案小組投入大量時間進行精密的科技偵查，辦案人員日以繼夜分析扣案手機，從海量加密訊息中抽絲剝繭，還原集團跨地區聯繫與資金往來的全貌，成功克服集團跨縣市流竄、試圖製造偵查斷點的詭計，精確鎖定藏匿於台中、苗栗等地的核心骨幹。

檢警共同呼籲，網路交友陷阱多，切勿輕易進行私密視訊或聽信不明投資管道。檢警將持續發揮科技偵查優勢，針對招募未成年犯罪之詐騙組織展開全面清剿，務求將其澈底瓦解、斷絕根源，展現政府強力打擊詐欺、捍衛治安的鐵腕決心。

本文章來自《桃園電子報》。原文：大園警破獲「美女裸聊+假投資」連環套詐騙案 11名核心成員落網