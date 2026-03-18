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詐團跨境愛情詐騙竟招募未成年少女助陣 竹檢起訴主嫌求刑8年以上

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導

新竹地檢署指揮破獲詐騙集團，透過社群媒體假冒女性帳號吸引被害人，以中獎、見面或入群為由收取小額費用，並誘導持續匯款或進行虛擬貨幣交易；同時招募未成年少女協助對話，甚至誘拍私密影像後再行勒索。竹檢今天偵結起訴吳、黃、劉等主嫌，建請量處4年6月以上徒刑，另許姓主嫌因未坦承犯行、態度不佳，建請判處8年以上徒刑。

新竹地檢署檢察官李昕諭指揮桃園市警局大園分局，於2025年9月至2026年2月分3波偵辦愛情詐騙案，搜索新竹、苗栗、台中5處據點，拘提9人、查獲被告11人，其中吳姓主嫌等8人遭羈押，依組織犯罪、詐欺、洗錢及散布性影像等罪起訴。

檢警查出，該集團由吳、劉、梁、許等人主導，2025年5月在新竹縣新豐鄉設機房，分工運作並建立分潤機制；吳男統籌並聯繫海外，劉男負責話術與管理，梁男提供設備，許男負責後勤，黃男則在中國廣西與共犯合作，誘導被害人持續匯款或進行虛擬貨幣交易。

調查指出，該集團以社群媒體為犯案工具，在IG、Threads及X（推特）建立大量假女性帳號，透過美女照、抽獎或情色訊息吸引關注，再以中獎、見面或入群為由，要求被害人匯款千元不等費用。為提高成功率，除男性成員操作帳號外，並招募未成年少女協助聊天、接聽電話，營造真實女性身分以降低戒心。

被害人完成匯款後，將轉由中國廣西地區的二線客服接手，透過LINE等通訊軟體誘導至特定平台儲值或進行虛擬貨幣交易，持續詐取財物。此外，部分成員亦利用交友關係誘騙被害人提供私密影像，事後再以散布影像為由進行勒索；若被害人拒絕配合，甚至將影像與個資加工後上傳社群平台，藉此恐嚇取財或報復，手法惡劣。

新竹地檢署表示，被告等人不思正當謀生，共組詐欺機房分工行騙，利用社群平台假冒女性帳號詐財，情節重大。建請對主嫌吳、黃、梁等發起與指揮者，各判處4年6月以上徒刑，另複合型詐欺罪各3年以上；劉姓成員因坦承犯行，建請判處4年以上徒刑，複合型詐欺罪2年6月以上；許姓被告未坦承且態度不佳，建請判處8年以上徒刑；另黃姓被告涉複合型詐欺罪，建請判處2年6月以上徒刑，均併科罰金。

此案扣得行動電話35支、筆記型電腦3台、平板電腦1台、電腦1台、監視器設備、帳本、金融卡及犯罪使用之自用小客車2輛等物。圖／新竹地檢署提供
此案扣得行動電話35支、筆記型電腦3台、平板電腦1台、電腦1台、監視器設備、帳本、金融卡及犯罪使用之自用小客車2輛等物。圖／新竹地檢署提供

新竹地檢署檢察官李昕諭指揮桃園市警局大園分局，於2025年9月至2026年2月分3波偵辦愛情詐騙案，搜索新竹、苗栗、台中5處據點，拘提9人、查獲被告11人。圖／新竹地檢署提供
新竹地檢署檢察官李昕諭指揮桃園市警局大園分局，於2025年9月至2026年2月分3波偵辦愛情詐騙案，搜索新竹、苗栗、台中5處據點，拘提9人、查獲被告11人。圖／新竹地檢署提供

社群媒體 被害人 虛擬貨幣 詐騙

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