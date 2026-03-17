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今年假網路拍賣已逾6735件 假賣家騙買家「認證詐騙」嚴重

聯合報／ 記者李奕昕／台北即時報導

詐騙集團上網貼文販售商品，收錢不出貨，甚至以各種認證名義騙買家轉帳，刑事局統計，今年1、2月受理假網路拍賣6735件，其中不少是假賣家騙買家的「認證詐騙」，提醒民眾提高警覺。

刑事局分析假賣家騙買家認證詐騙手法，詐團假冒賣家，在Threads或臉書等貼文後與買家聯繫，傳送假冒「7-ELEVEN賣貨便」、「全家好賣+」或其他物流平台的連結，要求填輸姓名、收件地址、匯款帳號，網頁顯示「交易失敗」或「未完成實名認證」，再假冒相關平台或銀行客服人員，以認證為由誘使以網路銀行、ATM轉帳。

刑事局依165反詐騙系統平台，統計網路購物詐騙，今年1月受理4593件、2月2142件，包括7-ELEVEN賣貨便、全家好賣+、嘉里大榮物流、順豐速運、Threads、臉書等均被詐團利用。

刑事局呼籲，相關網路平台應本於企業責任，利用各宣導通路、實體店面、寄貨服務區或收銀台等，以詐騙案例加強宣導；民眾網購應選擇具消費安全機制平台，勿私下交易及點擊或掃描不明連結、QR Code，網銀、ATM也沒有相關認證功能，有疑問撥打165反詐騙諮詢專線詢問或上165打詐儀表板（165dashboard.tw）查詢。

詐騙集團上網貼文販售商品，收錢不出貨，甚至以各種認證名義騙買家轉帳，刑事局統計今年1、2月受理假網路拍賣6735件。圖／刑事局提供
詐騙集團上網貼文販售商品，收錢不出貨，甚至以各種認證名義騙買家轉帳，刑事局統計今年1、2月受理假網路拍賣6735件。圖／刑事局提供

網路購物 詐騙集團 刑事局

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