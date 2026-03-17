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廚師兼差當車手騙人投資虛擬幣 害婦被騙百萬又被離婚遭重判

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導

詐騙集團吸收陳姓男子兼差當假幣商，實則是車手，騙2名婦人投資虛擬貨幣，實則是將現金轉到詐團手中，害2人損失400多萬元，其中一名婦人無法獲家人諒解，因此離婚，身心受創，彰化地方法院依加重詐欺罪將陳男判刑3年2月，併科罰金20萬元。

有大學學歷的陳男原在餐廳當廚師，卻於2024年間透過line加入詐騙集團，詐團對外聲稱他是收錢幣商，實則是車手。

判決書指出，詐團成員先在臉書刊登虛擬貨幣投資資訊，佯稱買虛擬貨幣賺很快，2024年間教被害人劉女以現金購買虛擬貨幣泰達幣，詐團成員「凱文」要劉女分2次將現金220萬元、38萬交給「假幣商、真車手」陳男，再轉交給詐團「億發」所指派前來收款的人。

詐團將泰達幣轉入劉女電子錢包，製造假象，劉女再依詐團成員「王凱文」等指示，將所購入泰達幣轉入佯為BYEX APP詐欺集團掌控的電子錢包，騙光她的錢。

詐團用相同手法也由陳男向被害人黃女分3次共收取157萬元，買了泰達幣後，再將錢轉走。

不過陳男辯稱，他只是幣商，有在社群媒體刊登買賣虛擬貨幣廣告，也有交付泰達幣給2 女，不過檢警查出，陳男做虛擬貨幣買賣沒有本金，自己的錢包也沒有虛擬貨幣，陳男在偵訊時供稱，都是他向客戶收現金完後，億發再派人來向他取錢，他已進行1千多萬元交易。

法官認為，陳男收取現金後再到人煙稀少之處，將現金交付其不認識的收款人（收水手），刻意去識別化、斷點化、匿名化取款模式，與一般合法商業交易顯然有別，反而高度符合詐欺集團為規避追查、製造金流斷點的「車手取款」模式。

其中一名被害人因被騙走大額存款，丈夫和孩子都無法諒解她，因此離婚，和家人互動陷入冰點，身心承受巨大痛苦。

法官認為，陳男取走二女415萬元轉交詐團後，得手詐團所給的約10萬多元報酬，且犯後否認犯行，辯稱自己是幣商，陳男正值青年，不思以正途賺取所需，竟參與犯罪組織，依加重詐欺罪將陳男判刑3年2月，併科罰金20萬元。

陳姓男子兼差當假幣商，實則是車手，騙2名婦人投資虛擬貨幣，害2人損400多萬元，彰化地方法院依加重詐欺罪重判陳男3年2月。記者林宛諭／攝影
陳姓男子兼差當假幣商，實則是車手，騙2名婦人投資虛擬貨幣，害2人損400多萬元，彰化地方法院依加重詐欺罪重判陳男3年2月。記者林宛諭／攝影

被害人 泰達幣 車手

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