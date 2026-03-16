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銀行詐騙信忘刪AI提示詞 「5字」露餡...網笑倒：詐騙新手村

聯合新聞網／ 綜合報導

一名網友分享自己收到的一封疑似<a href='/search/tagging/2/詐騙' rel='詐騙' data-rel='/2/109479' class='tag'><strong>詐騙</strong></a>郵件，信件標題還出現疑似<a href='/search/tagging/2/AI' rel='AI' data-rel='/2/141525' class='tag'><strong>AI</strong></a>生成的提示文字。 示意圖／ingimage
一名網友分享自己收到的一封疑似詐騙郵件，信件標題還出現疑似AI生成的提示文字。 示意圖／ingimage

一名網友近日在社群平台Threads分享自己收到的一封疑似詐騙郵件，內容假冒銀行通知帳戶即將遭凍結，要求收件者盡快完成驗證。不過仔細一看，信件標題竟出現疑似AI生成的提示文字，讓原PO一眼識破，忍不住在貼文中吐槽「不把提示詞拿掉嗎？」貼文曝光後迅速引發網友熱議。

原PO表示，該郵件試圖營造帳戶即將被凍結的緊急情境，標題寫著「您的帳戶將於24小時內凍結，請立即驗證」，但前面竟出現「改為」字樣，後方還多出「增加急迫感」的提示語，疑似是AI生成內容時留下的指令，顯得十分突兀，也讓整封詐騙信瞬間露出破綻。

貼文曝光後引來大量網友留言嘲諷，有人笑說「第一次看到這麼蠢的詐騙」、「詐騙新手村」、「確實增加了急迫感，急著看出是詐騙」，也有人感嘆未來可能出現更多AI生成的詐騙內容，「以後可能就是AI全自動詐騙了，且看且珍惜」。

雖然這次因為失誤而露餡，但詐騙手法其實不斷進化，許多假銀行郵件的版面與語氣都相當逼真，仍可能讓人誤信。民眾收到類似帳戶異常或需要驗證的信件時，最好提高警覺，不要點擊不明連結，以免落入詐騙陷阱。

事實上，過去也曾出現假冒銀行的詐騙郵件案例。有民眾收到聲稱來自銀行的信件，內容提到偵測到一筆9830元交易，要求點擊連結並輸入個人資料取消交易。信件語氣與排版幾乎與官方通知相同，甚至寫著「若認可此交易請忽略訊息」，營造真實感，讓不少人誤以為是一般刷卡消費紀錄。

不過專家提醒，銀行通常不會透過電子郵件要求民眾點擊連結登入帳戶或提供個資。若收到類似通知，應先確認寄件網域是否為官方來源，或直接撥打銀行客服查證。詐騙手法層出不窮且不斷精進，民眾面對帳戶或交易異常訊息時務必多加查證，避免因一時緊張而洩漏個人資料。

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