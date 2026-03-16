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獨／高雄男一口氣領2000萬鉅款買名表投資 警用這招勸阻他放棄了

聯合報／ 記者石秀華／高雄報導

高雄市一名林姓男子日前到苓雅區某銀行分行領錢，一口氣欲將存款2000萬領出；行員關懷提問，林稱要買名表投資。警方獲報趕抵現場，林稱只是部分金額買表，其餘要投資，警搬出遭詐騙案例教育，林打消念頭離去。

據了解，這名44歲的林姓男子2月9日上午9時40分到苓雅區國泰世華銀行苓雅分行領錢，當時林臨櫃告知行員要將存款內2000萬全數領出，由於是一筆鉅款，行員關懷提問，林稱要買名表用，行員擔心他遭詐騙於是報警。

警方獲報趕抵，關切詢問林男領2000萬用途，林男部分金額用來買名表，其他則做投資，警方搬出假投資受騙案例教育，提醒林男要多加查證，勿受騙，林男思考了一番，認為警方分析有理，當下放棄領錢念頭後離去。

民權路派出所接獲國泰世華銀行苓 雅分行來電稱有民眾遭詐騙，到場了解係林姓男子臨櫃提領現金購買名表投資使用，經員警告知相關案例，始放棄提領現金2000萬元，成功阻詐。

刑事局製作防假投資的詐騙哏圖提醒民眾。圖／取自刑事局
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高雄 高雄市 詐騙

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