影／好賊！高雄門號商欺移工語言不通 趁體檢設攤多辦門號賣詐團落網

高雄時江姓電信門號商利用外籍移工甫入境台灣，人生地不熟、語言不通，趁移工在醫院辦理健康檢查，在醫院外設攤，讓移工誤以為是健檢流程的一部分，配合辦理電信門號，但江暗中多辦門號，賣給詐團使用，獲利數十萬元，刑事局中打掌握後，去年分5波行動，帶回江等18人，依詐欺等罪嫌送辦，檢方預計近日偵結起訴。

刑事局中部打擊犯罪中心二隊，前年3月間在彰化縣員林是查獲「DMT」詐欺話務機房，查扣DMT設備1批、數百張電信人頭門號卡等證物，經分析該批人口卡發現，都是外籍移工所申辦，都是委由同一間電信門號商代辦，但移工卻稱沒有申辦，引起警方懷疑。

中打二隊追查，代辦的江姓電信門號商（34歲）在高雄、桃園、新北都有門市，已經營4年多，但近年間發現，外籍移工的人頭卡有詐團在收購，且外籍移工入台辦理體檢時，可利用移工人生地不熟、語言不通的狀況，讓移工可多簽申辦文件，多辦門號。

二隊發現，江男會趁移工在醫院辦理體檢時，在醫院外設攤，讓移工誤以為是體檢流程的一部分，再趁移工填寫申辦文件時，夾帶多分申辦文件，以辦理多個門號，但僅交付一個門號給移工，其他多辦的門號，再以每個門號1500元的價格，賣給與詐騙集團對口的「卡商」牟利，初估至少獲利逾30萬元。

檢警在去年1月至7月執行5波拘提、搜索，帶回江姓男子與員工等9人，以及與江男等人對口的「卡商」9人到案，查扣手機、電腦、筆電、金融存摺、公司帳冊及大小章、點鈔機、未開通門號預付卡500張及申請書等證物，警詢後依詐欺罪送辦，檢方預計近日偵結。

檢警調查，江男等人辦出的移工人口卡流入詐團之手後，依「猜猜我是誰」手法詐騙19人，得款破1000萬餘元。

刑事局呼籲，出售或出租電信門號及金融帳戶予他人使用，極易淪為詐騙集團的「人頭門號或帳戶」共犯，將面臨刑法詐欺罪及洗錢防制法之刑事責任，亦可能受民事賠償。

民眾如遇可疑，請小心求證或撥打165反詐騙諮詢專線諮詢，刑事局將持續加強各類詐欺案件之查緝，以確保民眾財產及維護社會治安。

高雄市江姓電信門號商涉誆騙移工辦理人頭卡後，賣給詐團使用，刑事局去年5波搜索，帶回涉案18人，查扣帳冊等贓證物。記者陳宏睿／翻攝

高雄市江姓電信門號商涉誆騙移工辦理人頭卡後，賣給詐團使用，刑事局去年5波搜索，帶回涉案18人，查扣帳冊等贓證物。記者陳宏睿／翻攝

高雄市江姓電信門號商涉誆騙移工辦理人頭卡後，賣給詐團使用，刑事局去年5波搜索，帶回涉案18人，查扣帳冊等贓證物。記者陳宏睿／翻攝