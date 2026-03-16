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鑽漏洞…各地假租屋詐領補助頻傳

聯合報／ 記者陳恩惠張裕珍張曼蘋／連線報導

政府推動<a href='/search/tagging/2/租金補貼' rel='租金補貼' data-rel='/2/111606' class='tag'><strong>租金補貼</strong></a>專案，卻頻傳詐領事件。示意圖／聯合報系資料照
政府推動租金補貼專案，卻頻傳詐領事件。示意圖／聯合報系資料照

政府推出「三○○億元中央擴大租金補貼專案」減輕租屋族負擔，卻屢傳詐領案。桃園市呂姓、陳姓男子涉偽造租約詐領補助一萬六千元，被桃園地檢署依詐欺取財、使公務員登載不實等罪起訴，過往也曾發生租約終止、虛構租賃地址或關係、非居住用途卻申請補貼。

國土管理署副署長朱慶倫說，已加強查核，對有詐欺嫌疑案件，將資料送交檢警調查。國土署表示，過去由地方政府審核完畢，國土署即發款，現改為多重查核，地方政府初步核准，國土署再複核，若查覺身分不符，即要求繳回溢領款項，若發現詐領，將向檢警提出異常情形報告。

檢警調查，桃市呂姓、陳姓男子二○二三年四月合謀虛構租屋事實，利用他人房子偽造租賃契約資料，同年十一月起向國土署申請租金補貼，共詐領一萬六千元；桃市住宅發展及都市更新處接獲檢舉展開查核，訪談房東及房客，房東稱未租屋給呂、陳，住發處比對發現申請人疑偽造租約詐領補助，函送檢警偵辦，桃檢起訴呂、陳。

另外，台北市黃姓男子租約於二○二三年八月終止，仍持續申領租金補貼，並偽造租賃契約再申請，共詐得六萬○九六八元，台北地方法院依詐欺取財、行使偽造私文書罪，判四月得易科罰金之刑。

近年各地均傳出詐領租金補貼案，光是桃園四年就移送四十件，常見偽造租約詐領或冒名家人請領，甚至有房東以多名租屋人頭詐領。

桃市住發處指出，中央放寬租金補貼申請條件，房客申請補助不需經房東同意，可能鑽制度漏洞，住發處受理申請會比對資料、後續查核，不過租金補貼申請案量龐大，若申請人合謀或鑽漏洞，承辦人員不易在第一時間發現。

住發處人員說，審查時會逐案檢視租賃契約，如發現塗改或資料異常，會要求申請人說明，確認租賃地址與居住情形，若房東在隔年申報所得稅時，發現名下房屋被登錄為「公益出租人」而反映，也會追查相關租賃資料。

國土署在二○二二年七月推動三○○億元中央擴大租金補貼專案，補助戶數由十二萬戶增至五十萬戶；二○二三年七月至二○二五年元月起放寬條件，戶數增為七十五萬戶，每月補助金額從二千元到最高一萬四四○○元。

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