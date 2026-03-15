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假虛幣面交真搶奪案頻傳　北市警分析手法籲循合法管道交易

聯合報／ 記者李隆揆／台北報導

台北市警方近日接連偵破3起假虛擬貨幣交易搶奪案，分析類案手法包含誘騙上鉤、要求面交、當場犯案等階段，呼籲民眾選擇合法業者交易虛擬貨幣，避免受害。

北市刑警大隊指出，近日士林區、大同區、文山區接連發生面交虛擬貨幣搶奪案，分析發現犯罪集團通常先以「免手續費換幣」、「快速出金」、「高報酬投資」等話術，在Facebook、LINE、Telegram等網路社群平台接觸被害人

被害人上鉤後，再以「內部專案」、「保密交易」或「熟客專屬換幣」等名義包裝，要求被害人攜帶現金至指定地點面交，實則刻意規避正規交易平台或金融機構流程。

被害人依約現身後，歹徒即趁隙搶奪財物，或以人數優勢、辣椒水、棍棒等方式強取現金，部分案件甚至從假交易演變為強盜、搶奪等暴力犯罪。

警方提醒，民眾如有虛擬貨幣交易需求，務必循合法、合規程序辦理。洗錢防制法第6條規定，未完成洗錢防制登記的業者或人員，不得提供虛擬資產服務；金管會也已公開合法業者名單供民眾查詢，合法虛擬資產服務商不得以現金方式向客戶收取款項，應以可留存金流軌跡的轉帳方式進行。

警方呼籲，虛擬貨幣交易切勿貪圖方便或低手續費，跳過合法平台進行面交或匯入個人帳戶，否則可能因此收受詐騙集團不法款項或來源不明的虛擬資產，導致帳戶遭警示、凍結或涉入刑案調查。

民眾若攜帶大量現金面交，更可能成為歹徒覬覦目標，嚴重危及生命與財產安全。民眾應牢記「不約私下現金交易、不信陌生幣商、不用來路不明APP」原則，如遇可疑情形，立即撥打165反詐騙專線或110報案查證。

台北市警方近日接連偵破3起假虛擬貨幣交易搶奪案，分析類案手法包含誘騙上鉤、要求面交、當場犯案等階段，呼籲民眾選擇合法業者交易虛擬貨幣，避免受害。圖／警方提供
台北市警方近日接連偵破3起假虛擬貨幣交易搶奪案，分析類案手法包含誘騙上鉤、要求面交、當場犯案等階段，呼籲民眾選擇合法業者交易虛擬貨幣，避免受害。圖／警方提供

台北市警方近日接連偵破3起假虛擬貨幣交易搶奪案，分析類案手法包含誘騙上鉤、要求面交、當場犯案等階段，呼籲民眾選擇合法業者交易虛擬貨幣，避免受害。圖／警方提供
台北市警方近日接連偵破3起假虛擬貨幣交易搶奪案，分析類案手法包含誘騙上鉤、要求面交、當場犯案等階段，呼籲民眾選擇合法業者交易虛擬貨幣，避免受害。圖／警方提供

台北市警方近日接連偵破3起假虛擬貨幣交易搶奪案，分析類案手法包含誘騙上鉤、要求面交、當場犯案等階段，呼籲民眾選擇合法業者交易虛擬貨幣，避免受害。圖／警方提供
台北市警方近日接連偵破3起假虛擬貨幣交易搶奪案，分析類案手法包含誘騙上鉤、要求面交、當場犯案等階段，呼籲民眾選擇合法業者交易虛擬貨幣，避免受害。圖／警方提供

被害人 洗錢防制法 虛擬貨幣

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