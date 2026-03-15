詐團以名人贈書誘假投資陷阱 退休女慘賠上千萬

刑事局今天表示，近來有詐騙集團假稱「名人贈書」誘騙民眾進群組後，再進而實施假投資詐騙，北台灣1名退休H女因此財損新台幣1200萬餘元，請民眾提高警覺。

刑事局今天透過新聞稿表示，近期有詐騙集團利用社群平台大量投放「名人贈書」廣告作為誘餌，誘騙民眾加入通訊軟體後再轉為虛假投資開發案，導致被害人蒙受鉅額損失。

北部一名H女日前看到臉書廣告聲稱免費贈送台積電創辦人張忠謀自傳，信以為的她點入廣告後，便收到社群軟體LINE群組有名「C.思琪」者人私訊，告知留下送件地址便會寄送書籍，後續便渺無音訊。

未料，H女隨後又於去年11月底收到「C.思琪」傳訊，宣稱有獲利佳的新建養老院投資計畫，邀請加入投資，並慫恿H女下載假投資APP，誆稱可保證獲利、穩賺不賠，H女便依指示申請帳號和面交投資金，待後續想提現投資獲利卻無法出金時，才驚覺受騙，共財損1200萬餘元。

刑事局呼籲，張忠謀和台積電官方都已多次澄清，未透過社群平台舉辦任何贈書或投資活動；凡是提及「保證獲利、面交儲值、非官方管道下載APP」等情形，均為詐騙集團的常見手法，請民眾務必提高警覺。

同時，若有任何疑慮，請立即撥打165反詐騙諮詢專線或撥打110報案；「165打詐儀錶板」也導入AI智能客服小幫手，整合防詐資料庫提供即時互動諮詢，可依民眾描述情境辨識詐騙風險提供具體處置建議，並具備涉詐網址即時查詢功能，協助判斷網站是否具詐騙風險。